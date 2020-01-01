Интересный факт дня: Для чего человеку нужен аппендикс

И что было бы с человечеством, если бы у нас не было аппендикса.

Аппендикс часто считают бесполезным артефактом эволюции, во многом похожим на остатки костей задних ног, наблюдаемые у китов. Фактически, согласно отчету журнала Case Reports in Surgery, около 1 из 100 000 человек рождаются без аппендикса . На что была бы похожа жизнь, если бы у всех не было аппендикса?

Читай также: Интересный факт дня: Юпитер тормозит летящие к нам кометы

Аппендикс представляет собой небольшой червеобразный тупиковый мешочек, который высовывается из слепой кишки, в начале толстой кишки. По данным Национального института здоровья, чуть более 1 человека из 20 заболевает аппендицитом, потенциально смертельным воспалением аппендикса.

Чарльз Дарвин предположил, что аппендикс был рудиментарным органом предков, которые ели листья, потенциально помогая им переваривать пищу. Поскольку эти предки эволюционировали, чтобы полагаться на диету на основе фруктов, которую было легче переваривать, Дарвин предположил, что аппендикс больше не выполняет свою функцию, во многом как небольшая треугольная копчиковая кость у основания позвоночника человека, остаток костей хвоста, который был у наших далеких предков.

Однако, если бы Дарвин знал тогда то, что ученые знают сейчас об аппендиксе, он бы никогда не предположил, что это бесполезный остаток эволюции.

В 2007 году Паркер и его коллеги обнаружили, что аппендикс может служить резервуаром полезных кишечных бактерий, которые помогают организму переваривать пищу, сообщили они в Журнале теоретической биологии. Когда болезни вымывают из кишечника как хорошие, так и плохие микробы, хорошие бактерии могут появиться из безопасной гавани аппендикса, чтобы помочь восстановить кишечник до здорового состояния.

Читай также: Режут без ножа: аппендицит вылечат таблетками

Кроме того, аппендикс содержит высокую концентрацию лимфоидной ткани. Эта ткань генерирует белые кровяные тельца, известные как лимфоциты, которые помогают укрепить реакцию иммунной системы на вторжение микробов, предполагая, что аппендикс может помочь создавать, направлять и тренировать эти иммунные клетки, сказала эволюционный биолог Хизер Ф. Смит из Университета Среднего Запада в Глендейле, штат Аризона.

Когда Смит, Паркер и их коллеги исследовали, когда аппендикс развился в животном мире, они обнаружили, что аппендикс существовал в эволюции млекопитающих не менее 80 миллионов лет, что намного дольше, чем ожидалось, если аппендикс действительно был пережитком, сообщили они в 2009 году. Более того, они также обнаружили, что аппендикс развивался независимо как минимум 32 раза у млекопитающих, у таких разнообразных видов, как орангутаны, вомбаты, утконосы, бобры, коалы, дикобразы и ламантины, написали они в 2013 году в журнале Comptes Rendus Palevol.

“Когда мы посмотрели на виды, у которых есть аппендикс, мы не обнаружили каких-либо общих черт в питании, в том, насколько они социальны или где они жили, но у видов, у которых действительно был аппендикс, была концентрация иммунной ткани, поэтому, учитывая эту общую тему, можно было бы предположить общую функцию“, - сказала Смит.

Читай также: В удалении аппендикса нашли пользу

Так что же может случиться, “если вы взмахнете волшебной палочкой, и аппендикс внезапно исчезнет?“ - спрашивает Паркер. “Это может зависеть от того, когда это произошло в истории“.

Если бы аппендикс исчез в обществе охотников-собирателей, “и ученый с космического корабля или чего-то еще наблюдал за тем, что произошло, вы бы увидели гораздо больше людей, умирающих от инфекционных заболеваний“, - сказал Паркер. “Затем, в течение долгого времени, в течение миллионов лет, я думаю, что медленно эволюционировало бы что-то, что работало бы так же, как аппендикс, чтобы люди не умирали так часто“.

Если аппендикс исчезнет в обществе с сельским хозяйством после того, как люди начнут жить в поселениях, “я думаю, что погибнет больше людей“, - сказал Паркер. “Люди начали бы жить в густонаселенных районах, и при плохой санитарии болезнь распространялась еще больше“.

По словам Паркера, если бы аппендикс исчез в современном обществе после промышленной революции, у людей были бы антибиотики, которые помогли бы им выжить. Однако без аппендикса у людей не было бы резервуара полезных бактерий, которые помогли бы им вылечиться от вредных инфекций. “Когда это произойдет, нам, возможно, придется сделать пересадку фекалий“, - сказал Паркер.

Да, правильно, фекальные трансплантаты. Эти все более распространенные процедуры переносят фекалии от здоровых людей в кишечник пациентов с проблемами кишечника через трубку или капсулу, помещаемую им в горло или вверх. Идея заключается в том, что трансплантат принесет здоровые бактерии в кишечник, кишащий вредными микробами. Тела, переполненные вредными микробами, могут стать более обычным явлением по мере чрезмерного использования антибиотиков и выработки устойчивости микробов к этим лекарствам. “Пересадка фекалий не способствует развитию устойчивости к антибиотикам“, - сказал Паркер.

Читай также: Интересный факт дня: Зачем мухи трут лапки

Одним из потенциальных преимуществ мира без аппендиксов является исчезновение аппендицита. По словам Смита, во всем мире “ежегодно регистрируется более 10 миллионов случаев аппендицита, и до 50 000 человек ежегодно умирают от него“. Аппендэктомия, или хирургическое удаление аппендикса- одна из наиболее часто выполняемых операций на брюшной полости. Если бы у нас вообще не было аппендикса, у вас не было бы людей, умирающих от аппендицита, и не было бы затрат на операцию и госпитализацию.

Однако предыдущие исследования показали, что аппендицит может быть вызван культурными сдвигами, связанными с индустриальным обществом и улучшением санитарных условий, сказал Паркер. Идея состоит в том, что эти сдвиги оставили нашей иммунной системе слишком мало работы, открывая возможность того, что они могут обойтись и без аппендикса.

В общем, мир без аппендикса может заставить человечество чаще бороться с микробами. Идея о том, что аппендикс - это атавизм, уже сама стала атавизмом.

Напомним, ранее мы узнали, что секс заставляет нас врать.