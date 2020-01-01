Археологи нашли доказательства ханукального восстания Маккавеев

Мятежные Маккавеи штурмовали и разгромили цитадель Империи Селевкидов.

Археологи обнаружили сгоревшие остатки древней эллинистической крепости в Израиле, которая была захвачена еврейскими повстанцами более 2000 лет назад.

Партизанская армия под названием Хасмонеи, также известные как Маккавеи, разгромили и подожгли цитадель во время восстания, которое отмечается еврейским праздником Ханука. Исследователи недавно обнаружили разрушенную цитадель в лесу Лахшиш у подножия Иудейских гор на юге Израиля, говорится в заявлении Управления древностей Израиля (IAA).

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Форт был разрушен около 112 г. до н.э. - спустя десятилетия после того, как в Иерусалиме произошло ханукальное "чудо" - в то время, когда лидер Маккавеев и еврейский первосвященник по имени Иоханан (Иоанн) Гиркан возглавлял хасмонеев в их непрекращающейся борьбе за независимость от Селевкидов", - заявили представители IAA.

Расположенная на вершине высокого холма, крепость обеспечивала стратегический вид на главную дорогу и близлежащую Марешу, шумную и важную столицу эллинистического периода. Согласно заявлению, здание, вероятно, было "частью укрепленной линии, возведенной командирами эллинистической армии" и предназначалось для защиты Мареши от нападений хасмонеев.

"Однако находки на этом месте показывают, что оборонительные сооружения Селевкидов не увенчались успехом", - говорится в заявлении директора раскопок IAA Саара Ганора, Владика Лифшица и Ахиноама Монтегю. "Раскопанное здание было сильно сожжено и разрушено хасмонеями".

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Периметр форта составлял около 15 метров в ширину и длину, а внешние каменные стены были примерно 3 м в ширину и были вырезаны с уклоном наружу, чтобы мешать забираться на них. Внутри археологи обнаружили семь комнат высотой примерно 2 м; лестничная клетка вела на верхний уровень, который не сохранился, но когда этот этаж не был поврежден, высота форта составляла бы около 5 м, заявили представители IAA.

Под обломками обрушившегося верхнего уровня форта команда обнаружила сотни артефактов. Расчистив тысячи камней, археологи раскопали железное оружие, рогатки, глиняную посуду и монеты, датируемые вторым веком до нашей эры. Обугленные деревянные балки рассказали ученым, что форт был захвачен вооруженными силами и сожжен победителями, которые, вероятно, были хасмонеями под властью Хасмонеев.

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Хасмонеи начали организовывать свое сопротивление Селевкидам после осквернения царем Антиохом IV Второго Храма в Иерусалиме в 168 г. до н.э., согласно данным Департамента древнего ближневосточного искусства в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Маккавеи (на иврите это слово означает "молот") в конце концов вернули и заново освятили храм, но смогли найти только достаточно церемониального масла, чтобы зажечь новую менору в храме на один день. Согласно так называемому чуду Хануки, это небольшое количество масла горело в течение восьми дней - достаточно долго, чтобы храмовые священники производили достаточно свежего масла, чтобы каждый день зажигать менору заново. В ознаменование праздника евреи зажигают менору с восемью ветвями в течение восьми ночей Хануки.

Открытие форта открывает окно в сражения и победы повстанцев Маккавея тысячи лет назад, предоставляя свидетельства традиционных ханукальных историй и помогая воплотить их в жизнь, сказал Хили Троппер, министр культуры и спорта Израиля.

По сообщению IAA, после завершения раскопок на этом месте крепость будет сохранена, а затем открыта для посещения широкой публикой.

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