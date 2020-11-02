Найдены гвозди, которые использовали для распятия Христа

Но не все ученые поддерживают эту версию.

Два железных гвоздя римской эпохи взяты из коробки без опознавательных знаков, доставленной в Тель-Авивский университет; Israel Hershkovitz

Согласно новому исследованию, два ржавых железных гвоздя римской эпохи, которые, по мнению некоторых, прикололи Иисуса к кресту, по-видимому, использовались в древнем распятии. Это исследование возобновило дискуссию о происхождении гвоздей.

Новый анализ предполагает, что гвозди были потеряны из гробницы иудейского первосвященника Каиафы, который, как сообщается, передал Иисуса римлянам для казни. Осколки дерева и фрагменты костей предполагают, что они могли быть использованы при распятии.

Геолог Арье Шимрон, ведущий автор исследования, опубликованного в июле в журнале Archaeological Discovery, сказал, что ссылка на Каиафу и последние свидетельства не доказывают абсолютно, что гвозди использовались для распятия Иисуса в Иерусалиме в 33 году нашей эры, но они подкрепляют утверждение.

Богато украшенный оссуарий, украшенный цветочными мотивами и помеченный на арамейском языке “Иосиф, сын Каиафы“, был найден в гробнице первого века в Иерусалиме в 1990 году. Два ржавых железных гвоздя были найдены в той же гробнице, но позже были потеряны.

Богато украшенный оссуарий, украшенный цветочными мотивами и помеченный на арамейском языке "Иосиф, сын Каиафы"

Исраэль Гершковиц, известный антрополог из Тель-Авивского университета, получил гвозди в немаркированной коробке из коллекции Нику Хааса, израильского антрополога, умершего в 1986 году.

По данным Управления древностей Израиля (IAA), Хаас получил их из гробницы, раскопанной в 1970-х годах, за десятилетия до того, как гробница Каиафы была обнаружена, сообщает Haaretz.

Но IAA не знает, из какой могилы пришли гвозди, и никаких записей об их происхождении никогда не было найдено.

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Однако в скандальном документальном фильме 2011 года под названием “Гвозди креста“ режиссер и журналист Симха Якобович предположил, что гвозди были потеряны из гробницы Каиафы, и что первосвященник, возможно, был настолько переполнен чувством вины за распятие Иисуса, что он хранил гвозди на память.

Haaretz сообщает, что некоторые ученые, хотя имена не называются, назвали последнее исследование в высшей степени спекулятивным.

Но Шимрон, геолог из Иерусалима, вышедший на пенсию из Геологической службы Израиля, сказал, что новое исследование придает вес идеям документального фильма. Шимрон до сих пор не изучал два гвоздя, о которых идет речь в документальном фильме Якобовича 2011 года, хотя он участвовал в исследовании 2015 года, связанном с другим спорным документальным фильмом Якобовича об археологии Иисуса.

Эксперты считают, что гвозди достаточно длинные, чтобы пригвоздить руки при распятии, и, возможно, были загнуты вверх, чтобы руки не оторвались Aryeh Shimron

Рабочие, расширяющие дорогу, обнаружили гробницу Каиафы первого века в 1990 году в районе на юго-востоке Иерусалима. В гробнице находилось 12 оссуариев - один с названием “Кайяфа“, а другой, богато украшенный цветочными мотивами, с арамейским именем “Йехосеф Бар Кайафа“, или “Иосиф, сын Каиафы“. Большинство археологов теперь согласны с тем, что гробница использовалась для захоронения первосвященника Каиафы и его семьи в первом веке, говорится в исследовании.

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Каиафа, который упоминается несколько раз как в христианском Новом Завете, так и в “Истории евреев“, написанной в конце первого века Флавием Иосифом, председательствовал на фиктивном суде над Иисусом за богохульство, после которого Иисус был передан римскому правителю Понтию Пилату на казнь по Евангелию от Матфея.

Сообщается, что казнь была проведена в пятницу 3 апреля 33 года, когда Иисуса пригвоздили к кресту - распространенный римский метод смертной казни.

Два гвоздя, обнаруженные в Тель-Авивском университете, соответствуют химическому составу оссуариев в гробнице Каиафы и имеют следы обнаруженного там необычного грибка Aryeh Shimron

В последнем исследовании Шимрон и его соавторы сравнили образцы двух гвоздей с отложениями из оссуариев в гробнице Каиафы - каменных сундуков, которые использовались для хранения костей людей после того, как они примерно год разложились на каменной полке.

Выяснилось, что не только совпадали физические и химические характеристики гвоздей и оссуариев, но и они казались уникальными.

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Например, соотношение изотопов углерода и кислорода - вариантов этих элементов - в обоих наборах образцов предполагало, что они оба произошли из аномально влажной среды, и оба они имели значительные “отложения текучего камня“ - слои карбоната кальцита, образованные течением воды.

Эти находки соответствуют условиям в гробнице Каиафы, которая расположена рядом с древним акведуком и часто была затоплена.

Исследователи также обнаружили на гвоздях и оссуариях признаки особого грибка - необычного типа дрожжей, который растет только в очень влажных условиях и не был обнаружен ни в одной другой гробнице в Иерусалиме. “Я думаю, что гвозди пришли из той гробницы“, - сказал Шимрон.

Их анализ гвоздей с помощью электронного микроскопа также обнаружил кусочки дерева на гвоздях, которые они опознали как кедр, и крошечные фрагменты костей - к сожалению, теперь окаменевшие. Эти открытия увеличили вероятность того, что гвозди были результатом распятия, но не доказали это, сказал Шимрон.

Электронная микроскопия обнаружила на ногтях фрагменты кости, но неизвестно, как они туда попали Aryeh Shimron

IAA сообщает, что их записи показывают, что в гробнице Каиафы также были найдены два железных гвоздя - один внутри богато украшенного оссуария, а другой на земле поблизости, возможно, там, где он упал, когда оссуарий был потревожен грабителями гробницы, - но позже они были потеряны.

Раскопки этой гробницы предположили, что они могли быть использованы для того, чтобы выцарапать надписи на оссуариях, но эта идея так и не была исследована, сказал Шимрон.

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Новое исследование показало, что гвозди из Тель-Авивского университета действительно были теми, которые были потеряны из гробницы Каиафы, несмотря на опровержение IAA.

Согласно теории, представленной в документальном фильме Якобовича, они могли быть похоронены вместе с Каиафой, потому что гвозди, распятые на кресте, считались магическими - вера, отмеченная в древних еврейских писаниях. И поскольку Каиафа известен только своей ролью в распятии Иисуса, вполне возможно, что гвозди связаны с этим событием - хотя это может быть только предположением, сказал Шимрон.

Гершковиц, у которого все еще есть два гвоздя, сказал, что его не убедило последнее исследование, но он не исключил возможность того, что гвозди пришли из гробницы Каиафы.

Но наличие костных фрагментов не доказывает, что гвозди были от распятия, потому что кости из гробницы могли прилипнуть к гвоздям. “Оссуарии полны человеческих костей“, - сказал он.

Тем не менее, “возможность есть - и мы должны быть непредвзятыми для каждой возможности, как ученые“, - сказал Гершковиц.

Напомним, ранее сообщалось, что обнаружено самое раннее изображение Иисуса Христа.