Обнаружено самое раннее изображение Иисуса Христа

Портрет Иисуса плохо сохранился.

Израильские ученые обнаружили плохо сохранившийся портрет Иисуса Христа, который сильно отличается от традиционного христианского изображения. Он находится на стене апсиды полуразрушенной церкви, расположенной в древнем городе Шивта. Статья о находке опубликована в журнале Antiquity.

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Реликтовый рисунок изображает лицо молодого человека без бороды, с короткими кудрявыми волосами, большими глазами и длинным носом. Портрет был частью большой сцены, поскольку рядом с ним было нарисовано другое лицо, окруженное нимбом. Изображение было нанесено над крестообразной купелью, и, поскольку такое расположение характерно для сцен крещения Христа, археологи пришли к выводу, что рисунок является его портретом.

Версию подтверждает то, что сцены крещения часто встречаются в раннехристианском и византийском искусстве. Художники того времени традиционно рисовали фигуру Иоанна Крестителя намного более крупной, чем Иисуса.

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По словам исследователей, подобная иконография Иисуса Христа была широко распространена в Египте и Леванте (территория, куда входит Сирия и Палестина), однако она исчезла из искусства Поздней Византии. Известно, что в начале VI века нашей эры религиозные авторы вели полемику относительно внешнего вида Иисуса. Портрет на стене церкви относится, скорее всего, к тому же периоду.

Напомним, ранее сообщалось, что Туринскую плащаницу окончательно признали подделкой.