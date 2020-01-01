Ученые раскрыли безумный план терраформирования Марса

Марсу не хватает магнитного поля, чтобы стать пригодным для жизни.

Терраформирование Марса - одна из величайших мечтаний человечества. У Марса много интересного. Его день примерно такой же длины, как и у Земли, у него много замороженной воды прямо под его поверхностью, и, вероятно, со временем ему удастся создать достаточно пригодную для дыхания атмосферу.

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Но ему не хватает сильного магнитного поля. Итак, если мы хотим сделать Марс второй Землей, нам придется сделать его искусственным.

Причина, по которой магнитные поля так важны, заключается в том, что они могут защитить планету от солнечного ветра и ионизирующих частиц. Магнитное поле Земли не позволяет большинству заряженных частиц высокой энергии достигать поверхности. Вместо этого они отклоняются от Земли, обеспечивая нам безопасность.

Магнитное поле также помогает предотвратить со временем разрушение атмосферы Земли солнечными ветрами. Ранний Марс имел плотную, богатую водой атмосферу, но она постепенно истощалась без защиты сильного магнитного поля.

К сожалению, мы не можем просто воссоздать магнитное поле Земли на Марсе. Наше поле создается динамо-эффектом в ядре Земли, где конвекция сплавов железа порождает геомагнитное поле Земли.

Внутри Марса меньше и прохладнее, и мы не можем просто “запустить“ его, чтобы создать магнитное динамо. Но, как показывает недавнее исследование, есть несколько способов создать искусственное магнитное поле.

ор заряженных частиц может дать Марсу магнитное поле NASA

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Идеи для генерации марсианского магнитного поля предлагались и раньше, и обычно включают либо наземные, либо орбитальные соленоиды, которые создают некоторый базовый уровень магнитной защиты.

Как указывается в исследовании, если вам нужно хорошее планетное магнитное поле, вам действительно нужен сильный поток заряженных частиц внутри планеты или вокруг нее. Поскольку первое - не лучший вариант для Марса, команда рассматривает второе.

Оказывается, вы можете создать кольцо заряженных частиц вокруг Марса благодаря его спутнику Фобосу.

Фобос - более крупный из двух марсианских спутников, и он довольно близко вращается вокруг планеты. Настолько близко, что он совершает обход Марса каждые 8 ​​часов. Итак, команда предлагает использовать Фобос, ионизируя частицы с его поверхности, а затем ускоряя их, чтобы они создавали плазменный тор вдоль орбиты Фобоса.

Это создаст магнитное поле, достаточно сильное, чтобы защитить терраформированный Марс.

Это смелый план, и хотя он кажется достижимым, инженерные препятствия будут значительными. Но, как отмечают авторы, лучше такая идея, чем никакой.

Напомним, ранее сообщалось, что терраформирование Марса невозможно.