Терраформирование Марса невозможно - ученые

Сделать новую Землю не получится.

Терраформирование Марса – превращение Красной планеты в голубую с помощью геоинженерии, которая сделает ее атмосферу более плотной, а окружающую среду и климат более приветливыми для людей, невозможно. К сожалению, судя по выводам нового исследования, статья о котором была опубликована в журнале Nature Astronomy, фантастической мечте, о которой грезят уже далеко не одно поколение ученых, похоже, суждено так остаться мечтой. По крайней мере, в течение ближайшего будущего.

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Идея терраформирования Марса подразумевает решение сразу нескольких важных ключевых задач, но согласно общему смыслу, если бы смогли высвободить углекислый газ, содержащийся в недрах планеты и наполнили им атмосферу, то примерно через 100 лет Марс мог бы стать вполне себе местом, пригодным для поддержания внеземной жизни. Ученые говорят, что знают, как можно нагреть планету, поскольку то же самое мы делаем сейчас с Землей. Тем не менее согласно последнему исследованию, для Марса это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой.

“Наше исследование показывает, что на Марсе осталось недостаточное количество запасов углекислого газа, необходимого для начала парникового эффекта в атмосфере“, — говорит планетолог Брюс Якоски из Колорадского университета в Боулдере.

“Более того, основная часть имеющихся запасов CO2 на планете остаются недоступными. Мы считаем, что терраформирование Марса невозможно. По крайней мере, при использовании нынешних технологий“.

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В течение последних лет ученые не раз высказывались о перспективах терраформирования Марса, однако исследование Якоски и его коллеги Кристофер Эдвардса из Университета Северной Аризоны основывается на данных, собранных различными орбитальными космическими аппаратами, а не на компьютерных моделях. Исследователи использовали для своей работы информацию, полученную с помощью таких орбитальных аппаратов, как Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), Mars Odyssey, а также MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution — «Эволюция атмосферы и летучих веществ на Марсе»).

Марс имеет очень тонкую атмосферу и как следствие недостаток атмосферного давления. В целом это означает, что любые запасы жидкой воды на поверхности планеты надолго там не задержатся. Вода там либо полностью испарится, либо замерзнет. Согласно идее терраформирования, если каким-то образом перевести имеющийся в полярных шапках Марса углерод в газообразное состояние (на манер героя Арни из кинофильма «Вспомнить все»), то, это позволило бы увеличить атмосферное давление на Красной планете в два раза. Но в отличии от тех эффектов, которые были показаны в фильме, в реальности увеличение атмосферного давления на Марсе в два раза было бы недостаточным для того, чтобы воссоздать земные условия.

Яковски отмечает, что при повышении давления на поверхности планеты до 1 бара температура на Марсе могла бы быть чуть выше 0 градусов Цельсия. Вода бы в этом случае не замерзла, да и в целом планета стала бы действительно обитаемой. Сама атмосфера не подходила бы для дыхания, однако люди могли бы носить специальные дыхательные маски, не облачаясь в полностью закрытые скафандры. На планете могли бы без проблем расти растения, медленно повышая уровень кислорода в атмосфере в течение нескольких последующих столетий. Но пока это все сказки.

“Это не означает, что терраформирование само по себе невозможно. Просто сделать это будет не так легко, как многие сейчас представляют“, — прокомментировал Якоски порталу New Scientist.

“Мы не сможем просто взять и взорвать несколько ядерных зарядов над ледяными шапками планеты и получить то, что хотим“.

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На планете имеются и другие источники углерода. Этот элемент присутствует как в почве, так и в минеральных отложениях, однако, по расчетам исследователей, Марс содержит недостаточное количество природных ресурсов для того, чтобы превратить атмосферу планеты в умеренную, влажную теплицу.

Согласно последним предположениям, большой запас углерода может находиться глубоко под поверхностью планеты. Тем не менее ученые в настоящий момент не располагают достаточным набором данных, которые могли бы подтвердить это предположение. И даже если мы бы смогли это подтвердить, то добраться до этих запасов мы все равно бы не смогли.

«Мы догадываемся, что там что-то есть. Следы углерода были обнаружены в нескольких ударных кратерах планеты. Но нам неизвестно, сколько именно там углерода. Более того, даже в случае наличия больших запасов, добраться до них не представляется возможным», — комментирует Якоски.

И все же ученые продолжают надеяться. Исследователи считают, что если не в ближайшие годы, то в течение нескольких десятилетий технологическая эволюция, а также последующая колонизация Марса позволят нам выйти на тот уровень, когда осуществление планов по терраформированию Красной планеты станет возможным.

“Мы все еще можем терраформировать Марс. Мы бы могли создать на планете искусственные источники высокоактивных парниковых газов, например, хлорфторуглеродов. Они бы смогли нагреть планету. Но это потребует более высокого технологического уровня, чем тот, которым мы располагаем сейчас. Это выходит гораздо дальше наших сегодняшних возможностей. Если это и будет сделано, то явно не в ближайшем будущем“, — отмечают исследователи.