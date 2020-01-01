Анализ окаменелостей позволил найти самого длинного динозавра в истории

Звание самого длинного динозавра досталось суперзавру.

Ученые исправили путаницу окаменелостей и проанализировали новые кости, выкопанные из места последнего упокоения длинношеего динозавра. Как и другие чрезвычайно длинные динозавры, суперзавр - диплодоцид - зауропод с длинной шеей, чей хлыстоподобный хвост был очень большим.

Суперзавр всегда считался одним из самых длинных динозавров, но исследования теперь показывают, что “это самый длинный динозавр, основанный на приличном скелете“, поскольку останки других динозавров фрагментарны, и сложно точно оценить их длину.

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Новое исследование показало, что когда суперзавр был жив около 150 миллионов лет назад в юрский период, его длина превышала 39 метров, и, возможно, даже достигала 42 метра от морды до хвоста.

Даже его “меньший“ размер является рекордным: даже 39 метров делало его длиннее, чем его соперника - диплодока, который мог достигать в длину 33 м, согласно исследованию экземпляра, известного как сейсмозавр.

Исследование, которое еще не опубликовано в рецензируемом журнале, было представлено онлайн 5 ноября на ежегодной конференции Общества палеонтологии позвоночных.

Новое открытие готовится почти 50 лет. Первый экземпляр суперзавра был обнаружен в 1972 году в забитом костями ложе, которое, по сути, было “костным салатом“. Так что не сразу было ясно, какие кости принадлежали зверю.

Этот салат из костей был обнаружен полевым работником динозавров Джимом Дженсеном, который собрал и подготовил окаменелости для Университета Бригама Янга в Юте, в карьере динозавров Сухой Меса в Колорадо. Дженсен обнаружил скапулокоракоид длиной 2,4 м - две сросшиеся кости, составляющие плечевой пояс у взрослых динозавров и других рептилий.

Суперзавр достигал по крайней мере 39 метров в длину Fossil Crates

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В карьере также были обнаружены дополнительные кости, которые, по мнению Дженсена, принадлежали двум другим динозаврам-зауроподам, которых спустя годы он назвал Ультразавр и Дистилозавр.

Новости о звериных костях попали в заголовки газет. Общественность была заинтригована тем, что существовал динозавр размером больше брахиозавра, который тогда считался самым длинным динозавром.

В 1985 году Дженсен опубликовал в журнале Great Basin Naturalist исследование, в котором объявил об открытии трех новых динозавров-завроподов в карьере. Однако Дженсен не был опытным палеонтологом и допустил несколько ошибок в своем анализе.

На протяжении многих лет палеонтологи спорят о том, являются ли Ультрозавры и Дистилозавры действительными родами или их кости были неправильно идентифицированы и на самом деле все принадлежат одному Суперзавру.

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Эта реклассификация трех динозавров в качестве одного предоставляет ученым более полный образец суперзавра для изучения, который полезен для оценки его длины.

Итак, как три динозавра могут стать одним? Раскрывая ошибки прошлых лет. Например, один из скапулокоракоидов в карьере примерно на 25 сантиметров длиннее другого, что заставило многих ученых поверить в то, что он принадлежал к другому роду динозавров.

Но когда осмотрели ее, обнаружилось, что более длинная кость на самом деле деформирована из-за трещин.

“Если сдвинуть все трещины вместе, [скапулокоракоиды] будут практически одинакового размера“, - сказал исследователь.

Он также обнаружил деформации, вызванные силами окружающей среды, в костях, приписываемых Дистилозавру и другим родам, и показал, что эти кости на самом деле принадлежали суперзавру.

Кроме того, поблизости не обнаружено никаких других чрезмерно крупных костей зауроподов. Скорее, все большие, похожие на диплодоциды кости были найдены в одном кармане карьера, и не было никаких дублированных костей (например, есть только один левый скапулокоракоид и один правый скапулокоракоид).

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И все массивные кости динозавров примерно одинакового размера, поэтому все они, вероятно, принадлежат одному суперзавру.

Следует отметить, что суперзавр может быть самым длинным динозавром в истории, но не самым тяжелым. Эта честь, вероятно, принадлежит сверхтяжелому титанозавру аргентинозавру, который весил более 82 тонн и был почти вдвое больше, чем суперзавр.

Между тем, самое длинное животное в истории человечества даже не динозавр. Это звание принадлежит сифонофору длиной 45 м - полупрозрачному, жилистому существу, которое, как и коралл, состоит из более мелких животных, - которое живет в подводном каньоне у побережья Австралии.

Напомним, ранее сообщалось, что найден первый плавающий динозавр.