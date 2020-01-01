Найден первый плавающий динозавр

Хищник спинозавр был очень хорошим пловцом.

Новое ископаемое Спинозавр показало, что этот гигантский хищный динозавр был опытным пловцом. Была обнаружена первая окаменелость хвоста существа, в которой были обнаружены большие шипы, обозначающие форму весла, как хвост крокодила. Это первый динозавр, продемонстрировавший водную адаптацию.

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Спинозавр был одним из крупнейших хищников, когда-либо населявших Землю. Считается, что он был длиной до 18 м и весил более 20 тонн, что делало его даже больше, чем тиранозавр-рекс. Конечно, его наиболее знаковая особенность - большой парус на спине.

Но существо было известно только по разрозненным костям, после того, как наиболее полное ископаемое было уничтожено во время Второй мировой войны. И даже тогда очень мало было известно о хвосте. Большинство реконструкций показали, что спинозавр с длинным конусообразным хвостом - тот же, что вы видели на тиранозавре или любом другом терапевде.

Анатомия динозавра Harvard

Но в результате раскопок в марокканской пустыне Сахара в период с 2015 по 2019 годы были обнаружены новые кости спинозавра, в том числе давно разыскиваемый хвост. Оказывается, этот хвост был составлен из высоких шипов, некоторые длиной до 1 м, а также из удлиненных шевронов - костей, которые высовываются из-под позвонков.

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Подобно парусу на спине динозавра, эта костная структура поддерживала бы высокий плоский хвост. Эта форма сделала бы идеальное весло, продвигая огромное существо через воду в погоне за добычей. У этого также были более плотные позвонки, которые, кажется, помогают с балластом.

Этот вывод не является совершенно неожиданным - ученые годами утверждают, что спинозавр, похоже, приспособлен к жизни в воде. У него длинная морда, заполненная очень острыми зубами, идеально подходящая для ловли рыбы, и, кажется, у него относительно пухлые ноги, менее развитые предплечья и центр тяжести, который был смещен слишком далеко вперед, что говорит о том, что он не был приспособлен для движения на двух ногах по земле.

Спинозавр охотился в воде Harvard

Тем не менее ранее предполагалось, что спинозавр водился только на мелководье. Новое открытие хвоста указывает на то, что животное, скорее всего, было почти постоянным водным обитателем, охотящимся на добычу в речных системах.

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“Это открытие - гвоздь в гроб для идеи, что не-птичьи динозавры никогда не вторгались в водное царство“, - говорит Низар Ибрагим, ведущий исследователь исследования. “Этот динозавр активно преследовал добычу в толще воды, а не просто стоял на мелководье, ожидая, пока рыба проплывет. Вероятно, большую часть жизни он провел в воде“.

Чтобы убедиться, что более широкий хвост лучше подходит для плавания, команда из Гарварда создала пластиковые модели формы хвоста спинозавра, а также крокодилов, тритонов и более остроконечных хвостов других динозавров. Неудивительно, что новая форма была намного лучше при движении в воде, чем другие.

Пластиковая модель динозавра Harvard

В то время как океаны во времена динозавров были полны огромных хищных морских рептилий, технически они не были динозаврами. Новое открытие означает, что спинозавр - первый известный динозавр, который отправился в воду.

Исследование было опубликовано в журнале Nature.

Напомним, ранее сообщалось, что в янтаре нашли голову самого маленького динозавра.