Видео дня: Что происходит, когда вы трете глаза

Спойлер: ничего хорошего. И выглядит это ужасно.

Плохая новость для всех, кто страдает аллергией: вам следует как можно скорее перестать тереть глаза.

Дэниел Гатинель, офтальмолог и руководитель отделения передней и рефракционной хирургии Фонда Ротшильдов, сделал МРТ здорового пациента, который тер глаза, чтобы увидеть, может ли это вызвать определенные заболевания глаз. Результат был ужасающим.

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Верно. Когда вы потираете глазные яблоки - одно из самых экстраординарных и деликатных достижений за миллиарды лет эволюции - они просто как бы сжимаются в вашем черепе отвратительным образом.

И что самое худшее? Это не просто плохо выглядит. На самом деле это плохо для здоровья.

МРТ была проведена в рамках исследования Гатинеля о том, как трение глаз влияет на общее состояние здоровья глаз. Он и его команда обнаружили, что это может иметь гораздо более вредные последствия, чем предполагалось ранее. Фактически, они считают, что это могло быть причиной “кератоконуса“ - состояния, при котором роговица выпирает наружу.

“Впервые динамическая МРТ объективирует эффект трения глаза на роговицу и прилегающие орбитальные структуры“, - написал Гатинель в описании видео МРТ на YouTube. “Этот материал является еще одним доказательством того, что кератоконус (и, возможно, другие заболевания глаз) вызван чрезмерным трением глаз“.

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Выводы Гатинеля подтверждены обзором 24 исследований 2019 года о том, связано ли трение глаз с кератоконусом. Обзор показал, что трение глаз действительно вызывает “истончение кератоцитов“, что может привести к заболеванию.

Согласно Johns Hopkins Medicine, кератоконус может быть изнурительным состоянием, и следует принять меры, чтобы избежать его любой ценой . Это может не только вызвать нечеткое зрение и чувствительность к свету, но и в очень тяжелых случаях может потребоваться пересадка роговицы - серьезная и рискованная операция.

Так что же делать, если глаза начинают чесаться? Лучше всего лечить причину, а не симптом. Это может включать что угодно, от использования рекомендованных врачом глазных капель до полного отказа от раздражителей глаз, таких как контактные линзы.

И если у вас возникнет желание потереться, просто вспомните эту кошмарную МРТ.

Напомним, ранее сообщалось, что большие глаза влияют на людей.