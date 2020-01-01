Хомо бодоенсис: Найден прямой предок современного человека

Наш предок - homo bodoensis - жил более полумиллиона лет назад.

Homo bodoensis может помочь разобраться в том, как человеческие родословные перемещались и взаимодействовали по всему миру Этторе Мацца

Недавно предложенный вид, Homo bodoensis, который жил более полумиллиона лет назад в Африке, может помочь разобраться в том, как человеческие родословные перемещались и взаимодействовали по всему миру.

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Хотя современные люди, Homo sapiens, являются единственной сохранившейся человеческой родословной, другие человеческие виды когда-то бродили по Земле. Например, ученые недавно обнаружили, что индонезийский остров Флорес когда-то был домом для вымершего вида Homo floresiensis, которого часто называют “хоббитом“ из-за его миниатюрного тела.

Принятие решения о том, принадлежит ли набор древних человеческих окаменелостей к тому или иному виду, часто является сложной проблемой, вызывающей жаркие споры. Например, некоторые исследователи предполагают, что различия в скелете современных людей и неандертальцев означают, что они принадлежали к разным видам. Однако другие ученые утверждают, что, поскольку в последнее время появилось множество генетических свидетельств того, что современные люди и неандертальцы когда-то скрещивались и имели плодородное жизнеспособное потомство, неандертальцев не следует рассматривать как единый вид.

В новом исследовании исследователи проанализировали окаменелости человека, датируемые примерно 774–129 000 лет назад (когда-то известные как средний плейстоцен, а теперь переименованные в чибанский). Предыдущая работа предполагала, что современные люди возникли в это время в Африке, а неандертальцы - в Евразии. Однако многое в этой ключевой главе эволюции человека остается малоизученным - палеоантропологи называют эту проблему «путаницей посередине».

Окаменелости человека чибанской эпохи из Африки и Евразии часто относят к одному из двух видов: Homo heidelbergensis или Homo rhodesiensis. Однако оба вида часто несли множественные и часто противоречивые определения характеристик скелета и других характеристик, которые их описывали.

Недавние исследования ДНК показали, что некоторые окаменелости в Европе, получившие название H. heidelbergensis, на самом деле принадлежали ранним неандертальцам. Таким образом , H. heidelbergensis было излишним названием, отметили ученые.

Недавно названный вид Homo bodoensis , предок человека, жил в Африке в среднем плейстоцене Этторе Мацца

Точно так же недавний анализ многих окаменелостей в Восточной Азии теперь показывает, что их больше не следует называть H. heidelbergensis, добавили исследователи. Например, многие черты лица и другие черты лица, обнаруженные в окаменелостях чибанских восточноазиатских людей, отличаются от тех, что наблюдаются в европейских и африканских окаменелостях того же возраста.

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Кроме того, окаменелости чибанских окаменелостей из Африки иногда называют как H. heidelbergensis, так и H. rhodesiensis. Ученые также отметили, что H. rhodesiensis был плохо определенным названием, который никогда не был широко принят в науке, отчасти из-за его связи с неоднозначным английским империалистом Сесилом Родсом.

Чтобы помочь справиться со всей этой путаницей, исследователи предполагают существование нового вида, H. bodoensis, названного в честь черепа возрастом 600000 лет, найденного в Бодо Д'ар, Эфиопия, в 1976 году. Это новое название будет охватывать многих. окаменелости, ранее идентифицированные как H. heidelbergensis или H. rhodesiensis. Исследователи предполагают, что H. bodoensis был прямым предком H. sapiens, вместе формируя ветвь генеалогического древа человека, отличную от той, которая дала начало неандертальцам и таинственным денисовцам, которые, как предполагают сибирские и тибетские окаменелости, жили около в то же время, что и их кузены-неандертальцы.

В этой новой классификации H. bodoensis описывает большинство окаменелостей чибанского человека из Африки и Восточного Средиземноморья. Многие окаменелости чибанских людей из Европы будут классифицированы как неандертальцы. Тогда исчезнут названия H. heidelbergensis и H. rhodesiensis. Окаменелости чибанского человека из Восточной Азии могут получить свои собственные имена после дополнительных исследований.

Напомним, ранее сообщалось, что искусственный интеллект обнаружил неизвестного предка в геноме человека.