Найден миниатюрный предок динозавров

Самые ранние динозавры и птерозавры были, вероятно, также маленькими.

Около 237 миллионов лет назад маленькая песчаная рептилия прыгнула вдоль песчаных берегов современного Мадагаскара. Это маленькое существо, ростом около 10 cм в высоту, проживало всего за несколько миллионов лет до появления динозавров и птерозавров - самых больших животных, когда-либо ходивших по земле или поднимающихся в небо. Его миниатюрный рост говорит о том, что динозавры и птерозавры также могли иметь очень скромные истоки.

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"Их ранняя история очень загадочна, потому что окаменелостей очень мало", - говорит Кристиан Каммерер, палеонтолог из Музея естественных наук Северной Каролины в Роли, который сообщил об обнаружении древней рептилии 6 июля в Слушаниях Национальной академии наук. "Глядя на эволюцию размеров тела в группе, мы находим убедительные доказательства того, что общий предок динозавров и птерозавров… имел бы очень маленький размер тела".

Каммерер и его коллеги назвали маленькую рептилию Kongonaphon kely (Конгонафон кели), которая происходит от малагасийских и древнегреческих слов, означающих "убийца крошечных насекомых". Kongonaphon принадлежал к группе под названием Ornithodira, в которую также входят динозавры, птерозавры и их потомки.

Среди частей частичного скелета, которые определила команда Каммерера, были верхняя челюсть и кости руки, ноги, ступни и хвоста. Зубы Конгонафона маленькие и конусовидные, и на них отсутствуют зубцы, которые видны на зубах в форме стейка, которые принадлежали более крупным хищникам. Вместо этого они напоминают зубы, которые вы найдете сегодня у маленьких насекомоядных ящериц.

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"Глядя на износ зубов, вы можете определить, что ели ископаемые животные, и эти зубы совпадают с зубами насекомоядных", - говорит Каммерер. "Мы ожидаем, что это был маленький хищник с очень легким телом беспозвоночных, в основном насекомых, которые, вероятно, бегали - возможно, прыгали - в окружающей среде".

Исследователи также исследовали под микроскопом тонкие кусочки голени Конгонафона. Как и деревья, кости динозавров содержат кольца роста, которые можно использовать для оценки возраста. Команда Каммерера определила, что Конгонафону было по крайней мере два года, когда он умер, и он больше не рос быстрыми темпами, предполагая, что он достиг зрелости.

На правом бедре Конгонафона отсутствовал один наконечник, но, вероятно, его длина составляла около 4 см. Бедра кости являются одним из основных источников поддержки скелета, что означает, что они могут быть использованы для измерения общего размера тела животного. Возможно, что карликовые орнитодираны, такие как Конгонафон, были обычным явлением во время триасового периода, но их крошечные кости редко сохранялись в виде окаменелостей. "Большие кости с меньшей вероятностью будут полностью уничтожены падальщиками", - говорит Каммерер.

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Каммерер и его коллеги также исследовали, как размеры тела могли меняться со временем у орнитодиранов и других рептилий. Хотя Kongonaphon, вероятно, не был прямым предком динозавров, его небольшой размер является частью более широкой тенденции, которая указывает на то, что орнитодираны стали меньше незадолго до появления динозавров и птерозавров. Их небольшой размер и насекомоядная диета, возможно, позволили им избежать конкуренции с предками млекопитающих и гораздо более крупными рептилиями, которые питались растениями и более крупными животными.

Становление меньшим, возможно, также подготовило орнитодиранов к эволюции полета. "Все летающие или даже ползающие животные начинают с довольно маленьких размеров", - говорит Каммерер. Возможно даже, что сокращение было связано с появлением перьев и подобных нечетких покрытий, добавляет он. Мелкие животные быстро теряют тепло, и эти нечеткие покровы, возможно, сначала эволюционировали, чтобы изолировать ранних орнитодиранов, таких как Конгонафон.

"Какая-то мохнатая оболочка становится необходимым способом выживания, и в то же время она может использовать экологические преимущества маленького животного", - говорит Каммерер.

Напомним, ранее сообщалось, что были найдены следы лап семи динозавров.

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