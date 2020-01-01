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Искусственный интеллект обнаружил неизвестного предка в геноме человека

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Никто не знает, кем она была, только то, что она была другой: девочка-подросток, жившая более 50 000 лет назад и обладающая такой странной уникальностью, она выглядела как "гибридный" предок современного человека, которого ученые никогда раньше не видели.
Пещера Денисова, где были найдены останки неизвестных предков человека
Пещера Денисова, где были найдены останки неизвестных предков человека
wikimedia

Только недавно исследователи обнаружили доказательства того, что она была не одна. В исследовании 2019 года, посвященном анализу сложной неразберихи предыстории человечества, ученые использовали искусственный интеллект (ИИ), чтобы идентифицировать неизвестный вид человеческих предков, с которыми современные люди столкнулись - и с которыми были связаны - во время долгого путешествия из Африки тысячелетия назад.

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“Около 80 000 лет назад произошел так называемый “выход из Африки“, когда часть человеческого населения, которая уже состояла из современных людей, покинула африканский континент и мигрировала на другие континенты, дав начало всем нынешним популяциям“, - объяснила  эволюционный биолог Жауме Бертранпетит из Университета Помпеу Фабра в Испании.

По мере того, как современные люди прокладывали этот путь в континентальную часть Евразии, они придумали и другие вещи - размножаясь с древними и вымершими гоминидами других видов.

До недавнего времени считалось, что среди этих случайных сексуальных партнеров были неандертальцы и денисовцы, последние из которых были неизвестны до 2010 года.

Но в этом исследовании третий давний человек был изолирован в евразийской ДНК благодаря алгоритмам глубокого обучения, просеивающим сложную массу древнего и современного генетического кода человека.

Используя статистический метод, называемый байесовским выводом, исследователи обнаружили доказательства того, что они называют “третьей интрогрессией“ - “призрачной“ архаической популяцией, с которой современные люди скрещивались во время исхода из Африки.

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“Эта популяция либо связана с кладой неандертальцев-денисовцев, либо рано отошла от рода денисовцев“, - писали исследователи в своей статье, имея в виду, что, возможно, эта третья популяция в истории человечества, возможно, была смесью самих неандертальцев и денисовцев.

В некотором смысле, с точки зрения глубокого обучения, это гипотетическое подтверждение своего рода “гибридного ископаемого“ девочки-подростка, обнаруженного в 2018 году; хотя впереди еще много работы, а сами исследовательские проекты напрямую не связаны.

“Наша теория совпадает с гибридным образцом, обнаруженным недавно в пещере Денисова, хотя пока мы не можем исключить другие возможности“, - сказал один из членов группы, геномик Маюх Мондаль из Тартуского университета в Эстонии, в заявлении для прессы во время открытия.

При этом открытия, делаемые в этой области науки, делаются быстро и быстро.

Также в 2018 году другая группа исследователей определила доказательства того, что они назвали “определенным третьим событием скрещивания“ наряду с денисовцами и неандертальцами, а пара статей, опубликованных в начале 2019 года, прослеживала временную шкалу того, как эти вымершие виды пересекались и скрещивались, более четко, чем когда-либо прежде.

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Здесь еще предстоит провести еще много исследований. Применение такого рода анализа искусственного интеллекта - это совершенно новый метод в области изучения происхождения человека, и известные ископаемые свидетельства, с которыми мы имеем дело, удивительно скудны.

Но, согласно исследованию, то, что обнаружила команда, объясняет не только давно забытый процесс интрогрессии - это игра, которая по-своему информирует часть того, кем мы являемся сегодня.

“Мы думали, что попытаемся найти эти места с высокой дивергенцией в геноме, посмотреть, какие из них являются неандертальцами, а какие - денисовцами, а затем посмотреть, объясняют ли они всю картину“, - сказал Бертранпетит Смитсоновскому институту.

“Как это бывает, если вычесть части неандертальца и денисовца, в геноме все еще есть что-то, что сильно расходится“.

Напомним, ранее сообщалось, что археологи обнаружили кости неизвестного вида людей.

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Теги: денисовцы, неандертальцы, искусственный интеллект, ДНК
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