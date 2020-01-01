Искусственный интеллект обнаружил неизвестного предка в геноме человека

Никто не знает, кем она была, только то, что она была другой: девочка-подросток, жившая более 50 000 лет назад и обладающая такой странной уникальностью, она выглядела как "гибридный" предок современного человека, которого ученые никогда раньше не видели.

Только недавно исследователи обнаружили доказательства того, что она была не одна. В исследовании 2019 года, посвященном анализу сложной неразберихи предыстории человечества, ученые использовали искусственный интеллект (ИИ), чтобы идентифицировать неизвестный вид человеческих предков, с которыми современные люди столкнулись - и с которыми были связаны - во время долгого путешествия из Африки тысячелетия назад.

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“Около 80 000 лет назад произошел так называемый “выход из Африки“, когда часть человеческого населения, которая уже состояла из современных людей, покинула африканский континент и мигрировала на другие континенты, дав начало всем нынешним популяциям“, - объяснила эволюционный биолог Жауме Бертранпетит из Университета Помпеу Фабра в Испании.

По мере того, как современные люди прокладывали этот путь в континентальную часть Евразии, они придумали и другие вещи - размножаясь с древними и вымершими гоминидами других видов.

До недавнего времени считалось, что среди этих случайных сексуальных партнеров были неандертальцы и денисовцы, последние из которых были неизвестны до 2010 года.

Но в этом исследовании третий давний человек был изолирован в евразийской ДНК благодаря алгоритмам глубокого обучения, просеивающим сложную массу древнего и современного генетического кода человека.

Используя статистический метод, называемый байесовским выводом, исследователи обнаружили доказательства того, что они называют “третьей интрогрессией“ - “призрачной“ архаической популяцией, с которой современные люди скрещивались во время исхода из Африки.

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“Эта популяция либо связана с кладой неандертальцев-денисовцев, либо рано отошла от рода денисовцев“, - писали исследователи в своей статье, имея в виду, что, возможно, эта третья популяция в истории человечества, возможно, была смесью самих неандертальцев и денисовцев.

В некотором смысле, с точки зрения глубокого обучения, это гипотетическое подтверждение своего рода “гибридного ископаемого“ девочки-подростка, обнаруженного в 2018 году; хотя впереди еще много работы, а сами исследовательские проекты напрямую не связаны.

“Наша теория совпадает с гибридным образцом, обнаруженным недавно в пещере Денисова, хотя пока мы не можем исключить другие возможности“, - сказал один из членов группы, геномик Маюх Мондаль из Тартуского университета в Эстонии, в заявлении для прессы во время открытия.

При этом открытия, делаемые в этой области науки, делаются быстро и быстро.

Также в 2018 году другая группа исследователей определила доказательства того, что они назвали “определенным третьим событием скрещивания“ наряду с денисовцами и неандертальцами, а пара статей, опубликованных в начале 2019 года, прослеживала временную шкалу того, как эти вымершие виды пересекались и скрещивались, более четко, чем когда-либо прежде.

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Здесь еще предстоит провести еще много исследований. Применение такого рода анализа искусственного интеллекта - это совершенно новый метод в области изучения происхождения человека, и известные ископаемые свидетельства, с которыми мы имеем дело, удивительно скудны.

Но, согласно исследованию, то, что обнаружила команда, объясняет не только давно забытый процесс интрогрессии - это игра, которая по-своему информирует часть того, кем мы являемся сегодня.

“Мы думали, что попытаемся найти эти места с высокой дивергенцией в геноме, посмотреть, какие из них являются неандертальцами, а какие - денисовцами, а затем посмотреть, объясняют ли они всю картину“, - сказал Бертранпетит Смитсоновскому институту.

“Как это бывает, если вычесть части неандертальца и денисовца, в геноме все еще есть что-то, что сильно расходится“.

Напомним, ранее сообщалось, что археологи обнаружили кости неизвестного вида людей.