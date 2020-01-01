Ученые впервые обнаружили страшную болезнь у диких шимпанзе

Исследователи обнаружили проказу в двух далеких друг от друга сообществах шимпанзе в Западной Африке, предполагая, что болезнь уже некоторое время распространяется среди шимпанзе.

Похоже, что древняя болезнь человека перешагнула через видовой барьер одного из наших ближайших родственников приматов. В среду исследователи подробно описали случаи заболевания проказой среди двух отдельных групп шимпанзе в Западной Африке - первые случаи заболевания, зарегистрированные среди диких шимпанзе. Происхождение этих вспышек неизвестно, но считается, что болезнь остается редкостью в более широком сообществе шимпанзе.

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Проказу вызывают бактерии Mycobacterium leprae, что делает ее родственником бактерий туберкулеза. Подобно вирусам и в отличие от большинства других бактерий, бактерии проказы выживают, вторгаясь в наши клетки и захватывая их функции, чтобы размножаться. В дополнение к его специфическому характеру, симптомы после заражения могут не проявляться от лет до двух десятилетий. Первоначально они включают бледные на вид поражения или язвы. Со временем хроническая инфекция может постепенно разрушать нервные клетки и клетки глаза, что приводит к таким симптомам, как потеря чувствительности, паралич, слепота и навсегда изуродованные конечности.

Наша история с проказой, также называемой болезнью Хансена, восходит к библейским временам. Но, несмотря на пугающий подтекст, проказа - это пустяк. Болезнь плохо передается. Как правило, требуются месяцы тесного контакта человека к человеку, и у 95% людей есть природный иммунитет к инфекции. В то время как у бактерий выработалась устойчивость к самым старым лекарствам, применяемым для их лечения в 1940-х годах, инфекция остается излечимой с помощью долгосрочной антибиотикотерапии.

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Улучшение санитарных условий и доступность антибиотиков сделали проказу редким заболеванием во всем мире. Но в мире все еще есть районы, где этих ресурсов не так много, и в 2019 году было зарегистрировано около 200000 случаев. В 1970-х годах исследователи обнаружили, что люди - не единственные естественные хозяева бактерий: броненосцы в Америке сейчас также регулярно переносят его, и этот процесс, вероятно, начался, когда европейцы колонизировали Новый Свет и принесли с собой бактерии. По кармической иронии, прокаженные броненосцы иногда заражали людей прямо сейчас.

Исследования показали, что содержащиеся в неволе шимпанзе также могут заразиться проказой. Но в июне 2018 года исследователи, изучающие диких шимпанзе в Западной Африке, заметили странные поражения, похожие на проказу, у взрослого самца шимпанзе, которого они назвали Вудсток. Это открытие заставило их задуматься, не возникали ли подобные симптомы у других членов того же сообщества или где-либо еще.

Просматривая образцы тканей, полученные после смерти шимпанзе, они определили шимпанзе по имени Зора, кровь которого содержала следы бактерий проказы до ее смерти в 2009 году от нападения леопарда. Последующее изучение фотографий Зоры показало деформации кожи, которые могли быть вызваны проказой, а образцы ее кала предполагали, что инфекция началась как минимум семью годами ранее. В конечном итоге группе удалось обнаружить несколько других случаев проказы, подтвержденных в ходе тестирования, среди двух отдаленных сообществ шимпанзе в странах Кот-д'Ивуар и Гвинея-Бисау.

“Это первое подтверждение наличия проказы у животных в Африке“, - заявила ведущий автор Кимберли Хокингс, исследователь Центра экологии и охраны окружающей среды Университета Эксетера в Великобритании, в заявлении университета. “Удивительно, что это также происходит у нашего ближайшего живого родственника, шимпанзе, особенно с учетом того, насколько хорошо изучены шимпанзе в дикой природе“.

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Хотя главными подозреваемыми в том, как эти шимпанзе заразились проказой, являются люди, исследователи не уверены в этом. Генетически штаммы, обнаруженные в каждом сообществе шимпанзе, отличались друг от друга, и они редко встречаются у людей или даже у других известных животных. Ни одно из сообществ шимпанзе не проводит много времени с людьми, что делает и без того сложный процесс передачи инфекции менее вероятным. Так что вполне возможно, что проказа стала домом для большего количества нечеловеческих видов, чем предполагалось в настоящее время, и что шимпанзе заразились от этих неизвестных хозяев. Интересно, что в 2016 году британские ученые обнаружили доказательства того, что белки тоже могут заразиться проказой.

Хорошая новость в том, что проказа у шимпанзе встречается редко. Например, из 467 шимпанзе, наблюдавшихся в течение многих лет в сообществе, где живет Вудсток, и других шимпанзе поблизости, всего четыре случая. Но дикие шимпанзе, в отличие от людей, не имеют доступа к антибиотикам. И исследователи опасаются, что эндемическая проказа все еще может нанести вред этим шимпанзе. Они говорят, что необходимы дополнительные исследования, чтобы понять распространение и происхождение проказы среди популяций диких шимпанзе.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые обнаружили у шимпанзе чувство справедливости.