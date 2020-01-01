Планета обезьян: Шимпанзе пошли войной на горилл

Изменение климата заставило приматов смертельную битву за выживание.

Группа исследователей из Оснабрюкского университета и Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге, Германия, впервые наблюдала смертельные нападения шимпанзе на горилл в дикой природе. Объясняется ли такое поведение конкуренцией за пищу или снижением продуктивности тропических лесов, вызванным изменением климата, теперь будет рассмотрено более подробно.

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Шимпанзе распространены в Восточной и Центральной Африке и живут с гориллами в некоторых областях, таких как национальный парк Лоанго в Габоне. Этот парк также является домом для проекта Loango Chimpanzee с 2005 года, возглавляемого Тобиасом Дешнером, приматологом из Института эволюционной антропологии Макса Планка, и Симоной Пикой, когнитивным биологом из Оснабрюкского университета. В Лоанго исследователи наблюдают и анализируют поведение примерно 45 шимпанзе.с особым вниманием к составу группы, социальным отношениям, взаимодействию с соседними группами, охотничьему поведению, использованию инструментов и коммуникативным навыкам.

"Взаимодействие между шимпанзе и гориллами до сих пор считалось относительно спокойным", - говорит Симона Пика. "Мы регулярно наблюдали, как оба вида мирно взаимодействуют на деревьях, собирающих пищу. Наши коллеги из Конго даже были свидетелями игрового взаимодействия между двумя видами больших обезьян".

Смертельные столкновения между шимпанзе и гориллами до сих пор не задокументированы. "Наши наблюдения предоставляют первое свидетельство того, что присутствие шимпанзе может иметь смертельное воздействие на горилл. Теперь мы хотим исследовать факторы, запускающие эти удивительно агрессивные взаимодействия", - говорит Тобиас Дешнер.

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Что именно произошло? Лара М. Саузерн, доктор философии. студент и первый автор исследования вспоминает первое наблюдение в 2019 году: "Сначала мы замечали только крики шимпанзе и думали, что наблюдаем типичную встречу между особями из соседних сообществ шимпанзе. Но затем мы услышали удары груди, показ характерный для горилл, и понял, что шимпанзе столкнулись с группой из пяти горилл".

В схватках, которые длились 52 и 79 минут, шимпанзе сформировали коалиции и атаковали горилл. Два самца и взрослые самки защищали себя и свое потомство. И самцы, и несколько взрослых самок сбежали, но два младенца гориллы были отделены от своих матерей и были убиты.

Авторы из Оснабрюка и Лейпцига предлагают несколько объяснений наблюдаемого межвидового насилия, включая охоту и конкуренцию за еду между видами: "Возможно, совместное использование пищевых ресурсов шимпанзе, горилл и лесных слонов в национальном парке Лоанго приводит к усилению конкуренции, а иногда и. даже в смертельных столкновениях между двумя видами великих обезьян", - говорит Тобиас Дешнер.

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Усиление конкуренции за продукты питания также может быть вызвано недавним явлением изменения климата и сокращение доступности фруктов, как это наблюдается в других тропических лесах Габона.

"Мы только начинаем понимать влияние конкуренции на взаимодействие между двумя видами великих обезьян в Лоанго", - говорит Симоне Пика.

"Наше исследование показывает, что еще многое предстоит изучить и узнать о наших ближайших ныне живущих родственниках, и что национальный парк Лоанго с его уникальной мозаичной средой обитания - уникальное место для этого".

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск заставил обезьяну играть в видеоигры.