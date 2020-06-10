У шимпанзе обнаружили кость в сердце

Возможно, такая кость есть и у людей.

Эксперты из Ноттингемского университета обнаружили, что у некоторых шимпанзе есть кость в сердце, что может иметь жизненно важное значение для управления их здоровьем и сохранением.

У очень немногих видов животных есть эта кость, называемая os cordis - поэтому это особенно редкая находка.

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Захватывающее исследование, которое было проведено экспертами из Школы ветеринарной медицины и науки Университета, опубликовано сегодня в журнале Scientific Reports.

Дикие шимпанзе находятся под угрозой исчезновения, и сердечно-сосудистые заболевания очень распространены у этого вида. Понимание их сердец жизненно важно в достижении медицинских успехов и управлении их здоровьем и сохранением.

Крошечные кости сердца, размером в несколько миллиметров, чаще встречались у шимпанзе с идиопатическим фиброзом миокарда - типом сердечной болезни, обнаруживаемой у шимпанзе и людей. Фиброз миокарда является наиболее распространенным типом заболеваний сердца у шимпанзе и связан с возникновением нарушений ритма сердца и внезапной смерти.

"Открытие новой кости у нового вида - это редкое событие, особенно у шимпанзе, у которых анатомия такая же, как у людей. Возникает вопрос, могут ли у некоторых людей также возникать os cordis", - сказал ведущий автор доктор Катрин Ратленд. из университета.

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Эта удивительная новая находка стала возможной благодаря использованию нескольких методов, в том числе передового метода визуализации, называемого микрокомпьютерной томографией. Это позволило сканировать сердца при большем увеличении, чем стандартные КТ в больницах или ветеринарах.

"Поиск способов помочь шимпанзе с болезнями сердца очень важен. Понимание того, что происходит с их сердцами, помогает нам управлять их здоровьем", - сказала доктор Софи Моитти из Университета.

Сердечная кость присутствует у многих представителей крупного рогатого скота и часто она довольно крупная. Мясники даже удаляют ее. У овец, выдр, собак и верблюдов иногда тоже есть сердечная кость. Иногда os cordis присутствует у большинства животных вида, но в других случаях это связано с болезнью сердца.

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Функция os cordis все еще исследуется, но эта работа показывает, что в дополнение к кости присутствовал хрящ, что дает представление о механизмах, посредством которых начинается рост кости. Ученые также показали, что сердечная кость присутствовала у шимпанзе мужского и женского пола разного возраста.

Многие предложения были даны по причинам развития os cordis. Кость может поддерживать основные сердечные клапаны, развиваться из-за болезней сердца или даже изменять электрическую систему, которая контролирует сердце.

"Это исследование объединило исследователей и ветеринарных специалистов, работающих над общей целью улучшения здоровья и сохранения шимпанзе", - добавляет доктор Ратленд.

Напомним, ранее сообщалось, что у шимпанзе нашли чисто человеческие чувства.