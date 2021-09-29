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Видео дня: Церковь утонула в лаве

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Шокирующие кадры показывают момент, когда церковь рушится в облаке темного пепла на испанском острове Ла-Пальма.
Поток лавы снес церковь на острове
Поток лавы снес церковь на острове
futurism.com

Остров, на котором проживает около 85000 жителей, в этом месяце пострадал от извержения вулкана Кумбре-Вьеха, разрушившего более 500 зданий и 20 км дорог, сообщает The Washington Post.

Колокольня небольшой церкви на острове в минувшие выходные поддалась потоку лавы, что стало ярким проявлением необузданной силы вулкана.

В пятницу новые разломы вызвали извержение еще большего количества пузырящейся лавы, почти через пять дней после начала извержения вулкана.

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Теперь извержение наконец начинает замедляться, и вулкан переходит в фазу “низкой активности“, сообщает Associated Press.

Теперь лава спускается по крутому склону, приближаясь к берегу. Однако по состоянию на понедельник потоки лавы все еще находятся примерно в километре от океана.

Но если лава когда-нибудь упадет в воду, горячие струи воды могут представлять угрозу для здоровья местных жителей, предупреждают официальные лица из Involcan, института вулканологии Канарских островов.

Как только лава попадает в воду, термический шок вызывает образование шлейфов соляной кислоты и осколков вулканического стекла, что может привести к раздражению кожи и воспалению дыхательных путей.

Напомним, ранее сообщалось, что фотограф пожертвовал дроном ради потрясающих кадров вулкана.

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Теги: вулкан, видео, видео дня
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