Видео дня: Фотограф пожертвовал дроном ради потрясающих кадров вулкана

Извержение вулкана чуть не сожгло дрон.

Пилот беспилотника недавно снял необычные кадры, глядя прямо на извергающийся вулкан в Исландии. Но фотограф Гардар Олафс подлетел так близко к жару извергающейся лавы, что, дрон частично расплавился.

Читай также: Полет над жерлом вулкана: Невероятное видео извержения

На видео представлены одни из самых впечатляющих кадров извержения, которое мы когда-либо видели. Эти кадры были получены возле горы с плоской вершиной по имени Фаградалсфьял, примерно в 25 км к юго-западу от столицы Исландии Рейкьявика.

Олафсу повезло, что он полностью не потерял свой дрон, но кадры, с которыми он захватил, оправдали рискованный полет.

"Я управлял своим дроном вокруг извержения и решил, что было бы круто увидеть его прямо сверху", - сказал Олафс. "Я медленно опускал дрон до тех пор, пока все, что я мог видеть, не было извержением лавы, и когда я поднял глаза, я больше не видел дрон. По сути, он был внутри кратера вулкана".

Понимая, что дрон может не продержаться намного дольше, если он оставит его на месте, Олафс поспешно вывел его из опасности обратно к точке запуска.

Читай также: Черно-белая красота: Названы лучшие работы конкурса Minimalist Photography

Осматривая машину после полета, житель Исландии, который продает свои изображения и видеоматериалы с дрона на своем собственном сайте, сказал, что жар вулкана растопило нижнюю сторону дрона, а также повредило датчики избегания препятствий.

Хотя машина все еще летает, она больше не функционирует должным образом, и теперь во время полетов появляется ряд сообщений об ошибках.

Олафс, который живет недалеко от вулкана в регионе Рейкьянес, почувствовал себя обязанным пролететь на своем дроне над извержением, чтобы запечатлеть некоторые драматические образы необычайного чуда природы.

"Это особенное чувство - извергающийся вулкан в 15 минутах от моего дома", - написал Олафс в сообщении в своем аккаунте в Instagram.

Напомним, ранее сообщалось, что огромный вулкан может изменить климат на Земле.