Официальные источники предупреждают, что надвигается геомагнитная буря

Солнечная буря может повлиять на здоровье.

Агентства космической погоды прогнозируют солнечную бурю на понедельник, 27 сентября: умеренную, с вероятностью северного сияния.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Британское метеорологическое бюро опубликовали прогнозы шторма, который, по прогнозам, является результатом нескольких выбросов солнечной корональной массы (CME), и солнечных ветров, выпущенных из "дыры", которая открылась в короне Солнца.

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Хотя может быть до четырех CME, которые могут повлиять на Землю, вам не о чем беспокоиться. Шторм будет достигать уровня G2 - относительно умеренного по пятиуровневой шкале солнечной бури, в которой G5 является самым сильным.

В высоких широтах прогнозируемый шторм G2 может вызвать колебания электросети; может быть нарушена ориентация спутника из-за повышенного сопротивления на низкой околоземной орбите; и распространение высокочастотного радиосигнала может затухать.

Солнечные бури - часть довольно нормальной космической погоды, и в ближайшие несколько лет мы, вероятно, можем ожидать новых. Они возникают, когда Солнце становится немного шумным в виде CME и солнечных ветров, вызывающих нарушения магнитного поля Земли и верхних слоев атмосферы.

Корона Солнца - самая удаленная область его атмосферы - извергается, выбрасывая плазму и магнитные поля в космос. Если CME ориентирован на Землю, столкновение солнечного выброса с магнитным полем Земли может вызвать геомагнитную бурю, также известную как солнечная буря.

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Солнечные ветры возникают из "дыр" в короне Солнца. Это более холодные, менее плотные области плазмы в атмосфере Солнца с более открытыми магнитными полями. Эти открытые области позволяют солнечным ветрам легче улетучиваться, разнося электромагнитное излучение в космос с высокой скоростью. Если дыра обращена к Земле, эти ветры могут дуть прямо на нас, снова поднимая всю нашу магнитосферу.

"Есть четыре CME, которые могут повлиять на Землю", - пояснили на своем веб-сайте Британское метеорологическое бюро. "Три из них могут появиться по отдельности или как единый комбинированный объект в течение 27 сентября, с последующим CME, возможно, коснувшимся Земли позже 27 или 28 сентября. Быстрый ветер в корональной дыре может также повлиять на Землю 27 и 28 сентября, хотя любые эффекты от этого ветра считаются неопределенными".

"Существует также низкий риск того, что CME и быстрый ветер могут повлиять на Землю в одно и то же время, обеспечивая больший эффект. Тогда любые улучшения будут ослаблены в течение 28 и 29 сентября".

Любые заряженные частицы, которые сталкиваются с магнитным полем Земли, отправляются вдоль силовых линий магнитного поля к полюсам, где они проливаются дождем на верхние слои атмосферы Земли и сталкиваются с атмосферными молекулами. В результате ионизации этих молекул рождаются потрясающие танцующие огни, которые мы называем полярным сиянием.

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Согласно прогнозу полярных сияний Space Weather, у нас есть уровень Kp 6 по десятибалльному индексу геомагнитной активности Kp. Это означает высокую вероятность яркого динамического полярного сияния с вероятностью авроральной короны.

Мы также можем ожидать новых солнечных бурь в ближайшие месяцы и годы. Солнце в настоящее время приближается к самому активному периоду своего 11-летнего цикла, называемому солнечным максимумом. Во время солнечного максимума магнитное поле Солнца, которое контролирует солнечные пятна (временные области сильных магнитных полей), солнечные вспышки и выбросы корональной массы, является самым сильным, как и солнечная активность.

Ранее в этом году Солнце выпустило самую мощную вспышку с 2017 года, так что наша звезда определенно просыпается. Ожидается, что его солнечная активность достигнет пика в июле 2025 года, после чего она снова упадет до уровня солнечного минимума.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA зафиксировало неизвестное ранее опасное атмосферное явление.