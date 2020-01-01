Следующая солнечная супер-буря вызовет глобальный интернет-апокалипсис

Солнце всегда осыпает Землю туманом из намагниченных частиц, известного как солнечный ветер. Но иногда он может быть слишком сильным.

По большей части, магнитный щит нашей планеты не позволяет электрическому ветру нанести какой-либо реальный ущерб Земле или ее обитателям, вместо этого отправляя частицы, летящие к полюсам, оставляя за собой полярное сияние.

Но иногда, примерно каждые столетие, этот ветер перерастает в полномасштабную солнечную бурю - и, как предупреждает новое исследование, представленное на конференции по передаче данных SIGCOMM 2021, последствия такой экстремальной космической погоды могут иметь катастрофические последствия для нашего современного образа жизни.

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Короче говоря, сильная солнечная буря может ввергнуть мир в “интернет-апокалипсис“, из-за которого большие слои общества будут отключены на недели или месяцы, пишет Сангита Абду Джиоти, доцент Калифорнийского университета в Ирвине.

“Что действительно заставило меня задуматься об этом, так это то, что с пандемией мы увидели, насколько неподготовленным был мир. Не существовало протокола для эффективного решения этой проблемы, и то же самое с устойчивостью Интернета“, - сказала Абду Джиоти. “Наша инфраструктура не подготовлена ​​к крупномасштабному солнечному явлению“.

Отчасти проблема заключается в том, что экстремальные солнечные бури (также называемые выбросами корональной массы) относительно редки. Согласно статье Абду Джиоти, ученые оценивают вероятность прямого воздействия экстремальной космической погоды на Землю в пределах от 1,6 до 12 процентов за десятилетие.

В новейшей истории было зарегистрировано только две таких бури - одна в 1859 году, а другая в 1921 году. Более ранний инцидент, известный как событие Кэррингтона, вызвал на Земле такое серьезное геомагнитное возмущение, что телеграфные провода загорелись, и полярные сияния - обычно видны только возле полюсов планеты - были замечены недалеко от экваториальной Колумбии.

Небольшие штормы также могут нанести удар; один в марте 1989 года на девять часов отключил всю канадскую провинцию Квебек.

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С тех пор человеческая цивилизация стала намного больше полагаться на глобальный Интернет, и потенциальные воздействия мощного геомагнитного шторма на эту новую инфраструктуру остаются в значительной степени неизученными, сказала Абду Джиоти. В своей новой статье она попыталась определить наиболее уязвимые места в этой инфраструктуре.

Хорошая новость заключается в том, что местные и региональные интернет-соединения, вероятно, имеют низкий риск быть поврежденными, поскольку сами оптоволоконные кабели не подвержены влиянию геомагнитно индуцированных токов, говорится в документе.

Однако длинные подводные интернет-кабели, соединяющие континенты, - это совсем другое дело. Эти кабели оснащены ретрансляторами для усиления оптического сигнала, разнесенными с интервалом примерно от от 50 до 150 километров.

Согласно статье, эти ретрансляторы уязвимы для геомагнитных токов, и целые кабели могут стать бесполезными, если хотя бы один ретранслятор отключится.

Абду Джиоти написала, что если в конкретном регионе выйдет из строя достаточное количество подводных кабелей, целые континенты могут быть отрезаны друг от друга. Более того, страны в высоких широтах, такие как США и Великобритания, гораздо более восприимчивы к солнечной погоде, чем страны в более низких широтах.

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В случае катастрофической геомагнитной бури именно страны, расположенные в высоких широтах, скорее всего, будут отключены от сети в первую очередь. Трудно предсказать, сколько времени потребуется на ремонт подводной инфраструктуры, но Абду Джиоти предполагает, что крупномасштабные отключения Интернета, которые длятся недели или месяцы, возможны.

Тем временем миллионы людей могут потерять средства к существованию.

“Экономические последствия ежедневного сбоя Интернета в США оцениваются более чем в 7 миллиардов долларов“, - написала Абду Джиоти в своей статье. “Что, если сеть не будет работать в течение нескольких дней или даже месяцев?“

Если мы не хотим ничего выяснять, сетевые операторы должны серьезно относиться к угрозе экстремальной солнечной погоды, поскольку глобальная интернет-инфраструктура неизбежно расширяется. По словам Абду Джиоти, прокладка большего количества кабелей в более низких широтах является хорошим началом, так как сейчас разрабатываются тесты устойчивости, которые сосредоточены на последствиях крупномасштабных сбоев в сети.

“Когда следующая большая солнечная буря выйдет из нашей звезды, у людей на Земле будет около 13 часов, чтобы подготовиться к ее приходу“, - добавила она. Будем надеяться, что мы готовы максимально использовать это время, когда оно неизбежно наступит.

Напомним, ранее сообщалось, что cолнечные бури оказались опаснее, чем предполагалось.