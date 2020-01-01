Ученые установили возраст расплавленного кольца Эйнштейна

Изображение телескопа Хаббл 2020 года проливает свет на предысторию, скрывающуюся за сияющей петлей света.

Изображение, полученное космическим телескопом Хаббл, показывает одно из наиболее полных исследований, изученных учеными по кольцу Эйнштейна на сегодняшний день NASA

Круг, который также называют кольцом Эйнштейна в честь известного физика, предсказавшего его существование, возник в результате иллюзии галактического масштаба. Галактика, вокруг которой вьется это так называемое "расплавленное кольцо", называется GAL-CLUS-022058s и расположена в созвездии Печи в Южном полушарии.

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Как написали в заявлении ученые, связанные с космическим телескопом Хаббла, большое кольцо на самом деле является световым пятном, созданным эффектом линзирования, который возникает, когда объект переднего плана с сильной гравитацией увеличивает свет более далекой галактики позади него. Новое исследование предполагает, что мы видим галактику в кольце такой, какой она была около 9 миллиардов лет назад, когда возраст Вселенной составлял лишь около одной трети от нынешнего возраста 13,8 миллиарда лет.

"Обнаружение молекулярного газа, из которого рождаются новые звезды, позволило нам вычислить точное красное смещение и, таким образом, вселило уверенность в том, что мы действительно смотрим на очень далекую галактику", - сказал доктор наук Николаус Зульценауэр, член исследовательской группы.

"Это было время, когда Вселенная переживала "бэби-бум", когда с огромной скоростью формировались тысячи звезд. Увеличенное изображение галактики дает астрономам возможность крупным планом заглянуть в далекое прошлое", - говорится в заявлении Хаббла.

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Когда фотография была впервые опубликована в 2020 году, ученые заявили, что это одно из самых полных колец Эйнштейна, когда-либо внесенных в каталог. После публикации фотографии астрономы откопали архивные данные, собранные Очень Большим телескопом Европейской южной обсерватории, чтобы вычислить расстояние до галактики в 9,4 миллиарда световых лет. Дальнейший анализ позволил группе исследовать звездные скопления материи в линзовой галактике, что дает намек на ее эволюцию.

"Чрезвычайно высокая скорость звездообразования в самых ярких и очень пыльных ранних галактиках привела к тому, что звезды рождались в тысячу раз быстрее, чем в нашей собственной галактике. Это может помочь объяснить быстрое образование современных гигантских эллиптических галактик", - добавили официальные лица Хаббла сказали в том же заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA показала новую визуализацию черной дыры.