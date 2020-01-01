Хаббл заснял кольцо Эйнштейна из искривленного света квазара

Эйнштейн предсказал существование этих колец еще в 1915 году.

Кольцо Эйнштейна показывает свет от далекого квазара, изгибающегося вокруг двух галактик на расстоянии 3,4 миллиарда световых лет от нас ESA

На потрясающем снимке космического телескопа Хаббла видно "кольцо Эйнштейна", увеличивающее свет из далеких глубин Вселенной.

На изображении две галактики, находящиеся на расстоянии около 3,4 миллиарда световых лет от Земли, искажают и отклоняют свет от еще более далекой галактики позади себя.

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Картина, предсказанная Альбертом Эйнштейном в 1915 году, показывает шесть световых точек - две сгруппированы в центре, а четыре расположены вокруг кольца искаженного света. Однако эти яркие точки исходят не от шести галактик, а от трех - двух в центре кольца, а третья - от далекого квазара, свет которого так сильно искривляется, что кажется, что их четыре.

Квазары - это галактики со сверхмассивными черными дырами в ядре, которые поглощают огромное количество материи и излучают столько излучения, что они в триллион раз ярче самых ярких звезд.

"Свет от квазара из-за их огромной массы огибал пару галактик, создавая невероятный вид, будто пара галактик окружена четырьмя квазарами, тогда как на самом деле один квазар находится далеко за их пределами", - сказано в заявлении Европейского космического агентства ( ESA).

Общая теория относительности Эйнштейна описывает способ, которым массивные объекты деформируют ткань Вселенной, называемую пространством-временем. Эйнштейн обнаружил, что гравитация не создается невидимой силой, это просто наш опыт искривления и искажения пространства-времени в присутствии материи и энергии.

Это искривленное пространство, в свою очередь, устанавливает правила движения энергии и материи. Несмотря на то, что свет движется по прямой линии, свет, проходя через сильно искривленную область пространства-времени, например пространство вокруг двух огромных галактик, также движется по кривой - огибая галактики и растекаясь в гало.

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Астрономы идентифицировали сотни этих так называемых колец Эйнштейна, и их ищут не только из-за красивых снимков, которые они делают. Поскольку кольца работают, чтобы увеличить свет, который они изгибают, реконструкция световых пятен в их первоначальную, предварительно изогнутую форму может улучшить детали, которые астрономы могут заметить в очень далеких галактиках. Кроме того, поскольку степень отклонения света зависит от силы гравитационного поля объекта, изгибающего его, кольца Эйнштейна могут действовать как космическая шкала для измерения масс галактик и черных дыр. Эти кольца могут даже помочь ученым, наблюдая за искривляющимся вокруг них далеким светом, объекты, которые в противном случае были бы слишком темными, чтобы их можно было увидеть сами по себе, например, черные дыры или блуждающие экзопланеты.

Напомним, ранее сообщалось, что космический зонд доказал теорию относительности.