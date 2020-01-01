Астрономы повернули время вспять, чтобы разгадать тайну кольца Эйнштейна

Даже на карантине ученые продолжают раскрывать тайны Вселенной.

Практикуя социально-дистанцированную работу, группа исследователей проверяла старые данные из обсерватории Кек о Мауна-Кеа на Гавайях и рентгеновской обсерватории Чандра NASA, чтобы обнаружить квазар или активную галактику, излучающую невероятное количество света.

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На самом деле они наблюдали кольцо Эйнштейна или кольцо света, искривленное гравитационным притяжением массивного объекта между квазаром и Землей - процесс, называемый гравитационным линзированием. Свет, исходящий из далекой галактики, деформируется вокруг большой массы объекта на пути к Земле.

Но команда не просто нашла какое-то старое кольцо Эйнштейна, они обнаружили первое в мире кольцо Эйнштейна: 1131 + 0456. Впервые этот объект был обнаружен в 1987 году с использованием сети радиотелескопов Very Large Array в Нью-Мексико. Но когда этот объект был обнаружен, еще не было известно, как далеко он находится или каково его красное смещение - явление, при котором удаляющиеся объекты кажутся красными, потому что длины волн света растянуты.

94/5000 Радиоизображение MG 1131 + 0456, первого известного кольца Эйнштейна NASA

Но с новым исследованием команда смогла определить расстояние до объекта, и они обнаружили, что он находится на расстоянии 10 миллиардов световых лет от Земли (или красное смещение z = 1,849). Соавторы Дэниэл Стерн, старший научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, штат Калифорния, и Доминик Уолтон, научный сотрудник STFC Эрнест Резерфорд из Института астрономии Кембриджского университета в Великобритании, первыми вычислили расстояние до объекта.

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"Берлинская стена еще была на месте, когда это кольцо Эйнштейна было впервые обнаружено, и все данные, представленные в нашей статье, относятся к прошлому тысячелетию", - говорится в заявлении Стерна.

"Пока мы копали глубже, мы были удивлены, что для такого яркого источника никогда не измерялось расстояние до него", - добавил Стерн. "Наличие расстояния является необходимым первым шагом для всех видов дополнительных исследований, таких как использование линзы в качестве инструмента для измерения истории расширения Вселенной и в качестве зонда для темной материи".

Напомним, ранее сообщалось. что астрономы впервые увидели столкновение черных дыр разных масс.