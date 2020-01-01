Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Черная дыра в центре галактики могла породить жизнь на Земле

Комментариев: 0
Сверхмассивная черная дыра выбрасывала фотоны, которые создали "кирпичики" жизни.
Черная дыра в центре галактики выбрасывает материю
Черная дыра в центре галактики выбрасывает материю
flickr.com

Астрономы создали модель того, как влияет черная дыра в центре нашей галактики на эволюцию молекул. Выяснилось, что активное поведение черной дыры в виде рентгеновского излучения стимулирует образование таких молекул, как вода и метанол. При этом такое образование может происходить на расстояние до восьми килопарсек. Авторы исследования предположили, что это может служить “кирпичиками“ для возникновения жизни.

Читай также: Взрыв в далекой галактике мог уничтожить две звезды

Теория предполагает, что подобные черные дыры существуют в ядрах всех галактик. Как именно они растут в центре своих галактик - пока непонятно, но считается, что массу они могут набирать за несколько периодов поглощения газа.

Ранее наша черная дыра, Стрелец A*, была очень активной, переживая фазы очень быстрого повышения аккреции. Доказательство этого могут служить пузыри Ферми - огромные оболочки горячего газа, которые можно видеть вне плоскости галактики. По вычислениям ученых, выбросы материи происходили несколько миллионов лет назад.

Астрофизики из Пекинского университета построили модель воздействия жесткого рентгеновского излучения в фазе активного ядра на формирование молекул. Получилось, что черная дыра могла не только угрожать ранней жизни, но и могла принять участие в формировании благоприятных для зарождения жизни условий.

Рентгеновские фотоны с большой энергией (выше 10 килоэлектронвольт) не блокируются газом вокруг чернойдыры и могут отлетать на значительные расстояния. Если такой квант взаимодействует с материей, он может выбить электрон, ионизуя молекулу. Это могло способствовать химической эволюции.

Напомним, ранее сообщалось, что из центра Млечного пути вылетела звезда.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: астрономия, черная дыра, млечный путь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь