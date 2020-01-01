Черная дыра в центре галактики могла породить жизнь на Земле

Сверхмассивная черная дыра выбрасывала фотоны, которые создали "кирпичики" жизни.

Астрономы создали модель того, как влияет черная дыра в центре нашей галактики на эволюцию молекул. Выяснилось, что активное поведение черной дыры в виде рентгеновского излучения стимулирует образование таких молекул, как вода и метанол. При этом такое образование может происходить на расстояние до восьми килопарсек. Авторы исследования предположили, что это может служить “кирпичиками“ для возникновения жизни.

Читай также: Взрыв в далекой галактике мог уничтожить две звезды

Теория предполагает, что подобные черные дыры существуют в ядрах всех галактик. Как именно они растут в центре своих галактик - пока непонятно, но считается, что массу они могут набирать за несколько периодов поглощения газа.

Ранее наша черная дыра, Стрелец A*, была очень активной, переживая фазы очень быстрого повышения аккреции. Доказательство этого могут служить пузыри Ферми - огромные оболочки горячего газа, которые можно видеть вне плоскости галактики. По вычислениям ученых, выбросы материи происходили несколько миллионов лет назад.

Астрофизики из Пекинского университета построили модель воздействия жесткого рентгеновского излучения в фазе активного ядра на формирование молекул. Получилось, что черная дыра могла не только угрожать ранней жизни, но и могла принять участие в формировании благоприятных для зарождения жизни условий.

Рентгеновские фотоны с большой энергией (выше 10 килоэлектронвольт) не блокируются газом вокруг чернойдыры и могут отлетать на значительные расстояния. Если такой квант взаимодействует с материей, он может выбить электрон, ионизуя молекулу. Это могло способствовать химической эволюции.

Напомним, ранее сообщалось, что из центра Млечного пути вылетела звезда.