Школьники обнаружили гигантского пингвина с длинными ногами

Школьники раскопали останки неизвестный ранее вид пингвина.

Древняя Новая Зеландия была домом для невероятно больших птиц. Среди них был попугай высотой по пояс по прозвищу Сквук-зилла (Heracles unepectatus ) - самый большой попугай, когда-либо известный на Земле, возможно, охотящийся за плотью около 20 миллионов лет назад.

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Около 2 миллионов лет назад двухметровые нелетающие моа также поселились здесь вместе со своим хищником, орлами Хааста (Hieraaetus moorei) с чудовищным трехметровым размахом крыльев.

Теперь исследователи добавили нового гигантского пингвина в этот великолепно огромный зверинец, обнаруженный группой школьников еще в 2006 году.

“Это своего рода сюрреалистично - знать, что открытие, которое мы сделали в детстве много лет назад, сегодня вносит свой вклад в науку. И даже это новый вид!“ - сказал Стеффан Сэфи, который в то время был одним из детей на экскурсии Клуба юных натуралистов Гамильтона. “Ясно, что день, потраченный на вырезание его из песчаника, был потрачен не зря!“

В затвердевшем слое того, что когда-то было илистым алевролитом, студенты обнаружили окаменелые останки туловища, ноги и костей высокого пингвина.

Палеонтолог из Университета Мэсси Симоне Джованарди и его коллеги изучили и официально описали находку, обнаруженную в скале около 30 миллионов лет назад в гавани Кавхия на Северном острове Новой Зеландии.

“Пингвин похож на гигантских пингвинов Кайруку, впервые описанных с острова Отаго, но у него гораздо более длинные ноги, которые исследователи использовали для названия пингвина“, - пояснил зоолог Дэниел Томас из Университета Мэсси.

“Эти более длинные ноги сделали бы пингвина намного выше, чем другие Кайруку, когда он шел по суше, возможно, около 1,4 метра в высоту, и, возможно, повлияли на то, насколько быстро он мог плавать или насколько глубоко он мог нырять“.

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Анализ живых и вымерших членов генеалогического древа пингвинов предполагает, что эти виды достигли своих больших размеров независимо друг от друга. У естественного отбора есть интересная привычка превращать птиц в гигантов, когда они изолированы в среде, свободной от хищников.

Каким-то образом, когда Зеландия отделилась от Гондваны 80 миллионов лет назад, она была (или вскоре стала) свободна от хищных млекопитающих, что сделало ее идеальным плавильным котлом для таких эволюционных экспериментов.

На этом континенте было найдено не менее 10 известных древних гигантских пингвинов, в том числе Crossvallia waiparensis, возрастом 60 миллионов лет, обнаруженная в 2019 году, и 30-миллионная вайтаки Кайруку, которая связана с новой находкой.

Некоторые исследователи подозревают, что после вымирания нептичьих динозавров 66 миллионов лет назад пингвины смогли воспользоваться отсутствием гигантских морских хищников.

Оставшись с обильными ресурсами, необходимыми для поддержки более крупных тел, они смогли расшириться в новые экологические ниши - экологическое явление, называемое выпуском мезохищников.

Напомним, ранее сообщалось, что затонувшую часть Зеландии показали на картах.