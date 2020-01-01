На острове Южная Георгия нашли желтого пингвина

Ученые не могут объяснить этот странный феномен.

Черно-белые смокинги могут быть обычным дресс-кодом в мире пингвинов, но один представитель этого вида облачился в "желтое пальто".

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Фотограф дикой природы сделал снимки редкого пингвина на удаленном острове в Южной Георгии в декабре 2019 года и только недавно опубликовал фотографии. Королевский пингвин "подошел прямо в нашем направлении посреди хаоса, полного морских слонов, антарктических морских котиков и тысяч других королевских пингвинов", - написал фотограф из Бельгии Ив Адамс в своем посте в Instagram. "Как же мне повезло!"

В то время Адамс возглавлял двухмесячную фотографическую экспедицию через Южную Атлантику и остановился на пляже Южной Георгии. Распаковывая защитное снаряжение, он увидел пингвинов, плывущих к берегу - и один сразу привлек его внимание.

"Я никогда раньше не видел и не слышал о желтом пингвине. На этом пляже было 120 000 птиц, и это была единственная желтая птица", - сказал Адамс. "Мы все сошли с ума, когда поняли. Мы уронили все средства защиты и схватили наши камеры".

Это был единственный желтый пингвин Yves Adams

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Королевские пингвины (Aptenodytes patagonicus), как и близкие родственники императорских пингвинов (Aptenodytes forsteri), обычно украшают черно-белый плащ с желтовато-золотым оттенком на воротнике. Согласно Австралийской антарктической программе, желтые пигменты "уникальны для пингвинов", хотя они есть не у всех видов.

Этот конкретный пингвин, похоже, сохранил свои желтые перья, но потерял темные, которые обычно окрашены черновато-коричневым пигментом, известным как меланин.

Согласно Австралийской антарктической программе, пингвины с необычным оперением относительно редки, и иногда бывает трудно определить причину редкой окраски, просто взглянув на пингвинов. Некоторая необычная окраска может быть связана с травмой, диетой или болезнью, но во многих случаях это связано с мутациями в генах птицы. Такие мутации могут вызывать, например, "меланистических" пингвинов, у которых обычно белые части являются черными, и "альбинистических" пингвинов, у которых нет меланина, и поэтому они белые.

Напомним, ранее сообщалось, что гигантская колония королевских пингвинов рекордно сократилась.