Ученые отслеживают новый вариант коронавируса с необычно высокой скоростью мутаций

Он в два раза быстрее мутирует.

Ученые в Южной Африке наблюдают за новым вариантом коронавируса с необычно высокой частотой мутаций, частота которых постепенно увеличивается в последние месяцы, сообщил в понедельник Национальный институт инфекционных заболеваний.

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Вариант, известный как C.1.2, был отмечен на прошлой неделе платформой исследований, инноваций и секвенирования провинции Квазулу-Натал в предварительном исследовании, которое еще предстоит рецензировать.

В то время как большинство случаев коронавируса в Южной Африке в настоящее время вызвано вариантом Delta, впервые обнаруженным в Индии, C.1.2 привлек внимание ученых, поскольку его мутация почти в два раза быстрее, чем наблюдается в других глобальных вариантах.

Однако его частота остается относительно низкой, и до сих пор он был обнаружен менее чем в 3 процентах геномов, секвенированных с тех пор, как он был впервые обнаружен в мае, хотя в прошлом месяце этот показатель увеличился с 0,2 до 2 процентов.

В понедельник ученые NICD заявили, что C.1.2 “присутствует только на очень низких уровнях“ и что еще слишком рано предсказывать, как он может развиваться.

“На данном этапе у нас нет экспериментальных данных, подтверждающих, как он реагирует с точки зрения чувствительности к антителам“ , - заявила исследователь NICD Пенни Мур во время виртуального брифинга для прессы.

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Но “у нас есть значительная уверенность в том, что вакцины, которые внедряются в Южной Африке, будут и дальше защищать нас от тяжелых болезней и смерти“, - добавила она.

На данный момент C.1.2 был обнаружен во всех девяти провинциях Южной Африки, а также в других частях мира, включая Китай, Маврикий, Новую Зеландию и Великобританию.

Однако это недостаточно часто, чтобы квалифицировать их как “вариант интереса“ или “вариант, вызывающий озабоченность“, например, варианты Delta и Beta с высокой степенью передачи инфекции, последний из которых появился в Южной Африке в конце прошлого года.

Южная Африка является наиболее пострадавшей страной на континенте, на сегодняшний день зарегистрировано более 2,7 миллиона случаев COVID-19 , из которых не менее 81830 закончились смертельным исходом.

Бета-вариант вызвал вторую волну инфекций в декабре и январе, и в настоящее время страна борется с устойчивой третьей волной с доминированием дельты, которая, по прогнозам, наложится на надвигающуюся четвертую.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые обнаружили семь новых вариантов коронавируса в США.