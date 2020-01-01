Впервые в истории человечества в Гренландии пошел дождь

На вершине ледникового щита Гренландии прошел дождь, что стало еще одной тревожной вехой в нашей экологической катастрофе.

Как и большая часть северного полушария, Гренландия переживает сильную волну тепла, когда температура на вершине ледника поднимается выше нуля в третий раз менее чем за десятилетие. 14 августа 2021 года в месте, которое обычно слишком холодно, чтобы вода могла выпадать в жидком виде, станция Национального центра данных по снегу и льду (NSIDC) зафиксировала несколько часов дождя.

Читай также: Под Гренландией нашли гигантское древнее озеро

"Нет никаких предыдущих отчетов о количестве осадков в этом месте, которое достигает 3216 метров над уровнем моря", - сообщает NSIDC, отмечая, что количество льда, потерянного за один день, было в семь раз больше, чем среднесуточное значение для этого времени года.

"Гренландия, как и весь остальной мир, меняется", - сказал The Washington Post гляциолог из Университета Колорадо в Боулдере Тед Скамбос. "Сейчас мы наблюдаем три случая таяния за десятилетие в Гренландии - а до 1990 года это происходило примерно раз в 150 лет. А теперь выпадение осадков: в районе, где никогда не было дождя".

"Как и волна жары на северо-западе [Тихоокеанского региона США], это трудно представить без влияния глобального изменения климата".

Ледяные щиты образуются в областях нашей планеты, которые обычно не тают летом. Зимний снег накапливается тысячи лет, сжимаясь под тяжестью новых слоев.

Предыдущие недавние таяния здесь были вызваны только теплыми температурами воздуха, создавая растущую сеть летних озер, которые могут ускорить таяние и дестабилизировать ледяные щиты.

Читай также: В талой воде ледников Гренландии обнаружен слишком высокий уровень ртути

Дождь не только тает снег, способствуя учащению случаев таяния, но и имеет дополнительную способность влиять на долгосрочную динамику ледяного покрова.

Дождь обнажает и замерзает в более темном слое льда, который поглощает больше тепла, чем обычный белый плотный снежный лед ледника. После замораживания он также образует гладкий барьер, предотвращающий просачивание талой воды под поверхность. Это может затем затопить поверхность ледяного покрова, вызывая даже большее таяние на больших высотах, чем обычно имеет сток.

"Во время событий таяния эти процессы могут происходить над частями ледяного щита, которые обычно не испытывают таяния, что делает воздействие более распространенным", - сказала гляциолог НАСА Лорен Эндрюс. "Подобные положительные отзывы начинают сказываться".

Ледяной щит Гренландии содержит достаточно пресной воды, чтобы поднять уровень моря на 6 метров, и оказывает большое влияние на погоду и климат. В недавнем отчете МГЭИК говорится, что потепление, превышающее 2 градуса по Цельсию, вызовет обрушение этого массивного ледяного щита. Это один из основных моментов, который очень беспокоит ученых.

Коренные общины, проживающие в этом регионе, сталкиваются с проблемами, связанными с потерей льда, и дикая природа тоже ощущает влияние этих изменений. Помимо прямого воздействия на повышение уровня моря, талая вода из Гренландии также, по прогнозам, замедлит океаническое течение Гольфстрима, что изменит характер тропических муссонов, влияя на тропические леса.

Напомним, ранее сообщалось, что составлена самая подробная карта Гренландии без льда.