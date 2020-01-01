В талой воде ледников Гренландии обнаружен слишком высокий уровень ртути

Откуда она взялась - непонятно.

Ледяной покров Гренландии связан с целым рядом экологических проблем, но теперь исследователи обнаружили неожиданную проблему, которая не была рассмотрена ранее. Было обнаружено, что в ледниковых водах неожиданно много ртути, что может иметь последствия для местной рыбной промышленности.

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Исследователи не собирались специально изучать уровни ртути - это был лишь один из многих элементов, которые они измеряли, чтобы определить качество воды, стекающей с тающих ледников. Команда взяла пробы воды из трех рек и двух фьордов возле ледникового покрова, чтобы изучить питательные вещества, поступающие в прибрежные экосистемы.

Команда обнаружила, что ледяные талые реки Гренландии содержат растворенную ртуть более чем 150 нанограмм на литр (нг L -1 ), который до 150 раз выше, чем в среднем у рек. Еще более тревожная была находка, что ртуть в виде частиц в осадке под названием “ледяная мука“ была до 2000 нг L -1.

“Мы не ожидали, что там в ледниковой воде будет такое количество ртути“, - говорит Роб Спенсер, ведущий автор исследования. “Естественно, у нас есть гипотезы относительно того, что приводит к таким высоким концентрациям ртути, но эти результаты подняли целый ряд вопросов, на которые у нас пока нет ответов“.

Конечно, есть два основных вопроса: откуда эта ртуть и куда она уходит. Что касается первого вопроса, ученые говорят, что они не верят, что это связано с деятельностью человека, что звучит как хорошая новость, но на самом деле может затруднить контроль.

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“Все усилия по управлению ртутью до сих пор основывались на идее, что рост концентрации, который мы наблюдаем по всей системе Земли, в основном вызван прямой антропогенной деятельностью, такой как промышленность“, - говорит Джон Хокингс, первый автор исследования. “Но ртуть, поступающая из климатически чувствительных сред, таких как ледники, может быть источником, с которым гораздо труднее справиться“.

Что касается того, куда может идти ртуть, исследователи обеспокоены тем, что токсичный тяжелый металл может попасть в водную пищевую сеть. Оттуда он может оказаться на наших обеденных тарелках, поскольку Гренландия является крупным экспортером морепродуктов. По словам группы, эти потенциальные проблемы необходимо исследовать, чтобы оценить их влияние в полной мере.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Geoscience.

Напомним, ранее сообщалось, что к середине века альпийские ледники сократятся наполовину.