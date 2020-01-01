Животные неожиданно становятся крупнее из-за людей

Человеческая деятельность уменьшила размер диких животных во всем мире, и тем не менее недавние исследования показали, что многие млекопитающие, живущие вблизи городов, неуклонно становятся больше как по длине, так и по весу.

Развивающиеся городские районы с их обширными полосами пропитанного солнцем цемента могут становиться намного жарче, чем естественная среда обитания, а более теплые температуры обычно приносят пользу млекопитающим, которые имеют меньший рост - принцип биологии, известный как правило Бергмана.

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По мере того, как мир становится теплее, некоторые ученые опасаются, что млекопитающие, живущие вблизи городов, обречены на уменьшение размеров, что, возможно, снизит их приспособленность как биологический вид и, без сомнения, приспособленность их хищников.

Но даже с изменением климата этого может не произойти. Оказывается, есть еще один фактор, определяющий размер млекопитающего, который может соперничать с температурой или даже превышать ее, - это еда.

В городах с высокой плотностью населения и их окрестностях, где более доступны высококалорийные человеческие отходы и меньше хищников, новое исследование обнаружило, что большинство изученных видов млекопитающих, таких как койоты и еноты, увеличиваются в размерах.

Этот дополнительный объем был отмечен ранее как учеными, так и представителями общественности. Тем не менее, причина или причины этого редко изучаются.

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Согласно тщательным измерениям более 100 видов из Северной Америки, собранным из музейных коллекций за последние 80 лет, главная причина - не температура в городе.

Напротив, наибольшее увеличение веса и длины тела, по-видимому, приходится на тех млекопитающих, которые живут рядом с большинством людей, независимо от того, насколько жарко их окружение.

Поскольку изменение климата ухудшается, есть, конечно, возможность, что это может измениться, но, по крайней мере, сейчас кажется, что волки, койоты, олени, грызуны, летучие мыши и другие млекопитающие в Северной Америке могут пострадать от городского населения в большей степени, чем городской климат.

"Это было совсем не то, что мы ожидали найти", - говорит Роберт Гуралник, изучающий информатику биоразнообразия в Музее Флориды.

"Но урбанизация представляет собой новое нарушение природного ландшафта, которого не существовало тысячи лет назад. Важно осознавать, что это имеет огромное влияние".

И это огромное влияние, похоже, компенсирует любые потери, вызванные повышением температуры в городе. Исходя из предыдущих исследований, исследователи ожидали, что большинство млекопитающих станут меньше при повышении температуры.

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Температура окружающей среды должна оказывать влияние даже на спящих млекопитающих, несмотря на то, что они проводят много времени под землей. Фактически, размеры этих млекопитающих, казалось, уменьшились более резко в симуляциях.

"Мы думали, что виды, которые впадают в оцепенение или гибернацию, смогут спрятаться от воздействия неблагоприятных температур, но, похоже, они на самом деле более чувствительны", - говорит биолог Мэгги Хантак из Музея Флориды.

"Эта статья - хороший аргумент в пользу того, почему мы не можем предположить, что правило Бергмана или только климат важны для определения размера животных".

Простое правило, созданное Бергманом, можно было бы счесть слишком упрощенным. За пределами млекопитающих картина становится еще более сложной.

В то время как некоторые исследования показали, что эффект городского острова тепла также может влиять на насекомых, таких как пауки, уменьшая их общий размер, другие исследования мотыльков и бабочек в городах показывают, что они становятся больше, а не меньше. Более того, вероятно, причина не в температуре. Вместо этого исследователи полагают, что обширные ландшафты имеют тенденцию иметь большие крылья.

"Когда мы думаем о том, что произойдет с размерами тела млекопитающих в течение следующих 100 лет, многие люди представляют это как глобальное потепление, из-за которого животные становятся меньше", - говорит Гуралник.

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"Что, если это не самый большой эффект? Что, если урбанизация приведет к увеличению размеров млекопитающих?"

Авторы надеются, что их результаты побудят большее количество исследователей добавить урбанизацию в свой анализ изменения размера тела. Они предлагают сравнивать размер животных в городах и в сельской местности, где также легко доступна человеческая пища.

Подобное исследование могло бы помочь определить, являются ли человеческие отходы и остатки ресурсов, благодаря которым городские животные стали намного крупнее за эти годы, или есть что-то еще.

Если мы хотим сохранить существующих сегодня млекопитающих в будущем, важно знать, как человеческая цивилизация формирует их размер, поведение и благополучие. В быстро меняющемся мире эти знания могут означать разницу между продолжающейся жизнью и исчезновением.

Напомним, ранее сообщалось, что гепард оказался чемпионом мира по торможению.