Одичавшие коровы в Чернобыльской зоне сбились в стада

Они ведут себя, как дикие предки.

На странице Чернобыльского Радиационно-экологического Биосферного Заповедника выложили фотографии одичавших коров, которые бродят по Зоне отчуждения.

“Ученые провели подсчет численности стада. У всех животных состояние - хорошее. Снежную и морозную погоду крупный рогатый скот переживает успешно“, - говорится в сообщении.

Стадо дикого скота в корне отличается от обычного сельского стада. Оно структурировано, имеет целостность, действует всегда слаженно. Также стадо наиболее тщательно охраняет свою молодежь. Телята, в свою очередь, выбирают наиболее безопасное место в стаде между взрослым быком и коровками.

Одичавшие коровы сбились в стадо facebook.com/zapovidnyk2018

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Специалисты напоминают, что когда-то здесь жил их дикий предок - тур.

“Этот дикий бык был распространенном по всей лесной и степной зоне Евразии. Он не просто жил в этих природных экосистемах - он принимал важное участие в их функционировании. Вместе с тарпаном и зубром тур создавал открытые ландшафты путем активного воздействия на почву и растительность. Эти животные были необходимы фактором существования степи и мозаичной структуры лесов. За что их называют экосистемными инженерами“, - добавляют в сообщении.

Одичавшие коровы сбились в стадо facebook.com/zapovidnyk2018

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Последний тур умер в 1627 году в Польше. Три века спустя, благодаря исследованиям экологов, стала понятна роль этих животных в функционировании ландшафта. То есть, чтобы сохранить ландшафт - недостаточно его охранять. Ландшафт находится в динамическом равновесии, он работает, благодаря “драйверам“ важных процессов. Для открытых ландшафтов такими драйверами были большие растительноядные животные или, на сленге специалистов, “живые газонокосилки“.

С 2017 года сотрудники проводят регулярные наблюдения за этим стадом. Этот неожиданный случай дал возможность, с одной стороны, исследовать процесс одичания домашнего животного, а с другой - их влияние на локальные участки ландшафта.

Напомним, ранее сообщалось, что среди коров нашли оптимистов и пессимистов.