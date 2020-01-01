Зафиксирована передача опасного штамма чумы от человека к человеку

Этот штамм не боится антибиотиков и очень быстро передается.

Хотя мир сосредоточен на пандемии COVID-19, существует множество других опасных патогенов, таких как Yersinia pestis, вызывающая чуму - смертельное заболевание, убившее десятки миллионов людей во время печально известной Черной смерти в XIV веке. Хотя чума в значительной степени искоренена в развитом мире, она по-прежнему поражает сотни людей во всем мире каждый год.

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Когда человек заражается бубонной чумой от укуса блохи и не лечится, инфекция может прогрессировать и распространяться на легкие, что приводит к легочной чуме. Легочная чума, наиболее опасная клиническая форма чумы, обычно приводит к летальному исходу, если ее не лечить быстро, а инфицированные пациенты могут передавать болезнь другим через дыхательные пути. Группа ученых из Института патогенов и микробиома Университета Северной Аризоны под руководством профессора Дэйва Вагнера недавно опубликовала результаты замечательного исследования чумы, устойчивой к противомикробным препаратам (УПП).

Хотя вспышки легочной чумы сейчас крайне редки, ученые считают чуму вновь возникающей забытой болезнью, особенно в восточноафриканской островной стране Мадагаскар, где ежегодно регистрируется большинство глобальных случаев заболевания. При отсутствии вакцины против нее предотвращение смертности от чумы требует быстрой диагностики с последующим лечением антибиотиками. Штамм Y. pestis с УПП, устойчивый к антибиотику стрептомицину, который обычно является препаратом первой линии для лечения чумы на Мадагаскаре, был выделен во время вспышки легочной чумы, произошедшей там в 2013 году, в результате которой было 22 случая, в том числе три случая со смертельным исходом.

Команда ученых провела исследование этой вспышки. Результаты исследования были недавно опубликованы в журнале Clinical Infectious Diseases.

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Характеризуя вспышку с использованием подходов эпидемиологии, клинической диагностики и ДНК-фингерпринта, они впервые определили, что штаммы чумы могут передаваться от человека к человеку. Штамм AMR из этой вспышки устойчив к стрептомицину из-за спонтанной точечной мутации, но все еще чувствителен ко многим другим антибиотикам, включая ко-тримоксазол. К счастью, все 19 пациентов, прошедших лечение, в дополнение к стрептомицину получали ко-тримоксазол, и все они выжили.

"Точечная мутация, которая также является источником устойчивости к стрептомицину у других видов бактерий, независимо возникала у Y. pestis по крайней мере три раза и, по-видимому, не оказывает отрицательного воздействия на штамм AMR, что позволяет предположить, что она потенциально может сохраняться в природе через естественный цикл передачи грызунов и блох. Однако штаммы AMR Y. pestis чрезвычайно редки, и после этой вспышки мутации больше не наблюдались на Мадагаскаре", - сказал профессор Дэйв Вагнер из Института патогенов и микробиома Университета Северной Аризоны.

Напомним, ранее сообщалось, что чума стала причиной вымирания древних людей в Украине.