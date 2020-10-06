Найдена старейшая жертва чумы

Пять тысяч лет назад грызун укусил охотника-собирателя каменного века. Существо несло штамм вредоносных бактерий под названием Yersinia pestis - патоген, вызвавший Черную смерть или бубонную чуму в 1300-х годах.

Согласно исследованию, бактерии, вероятно, убили человека каменного века, который умер в возрасте 20 лет. Это самый старый из известных науке штаммов чумы.

Геном штамма очень напоминает версию чумы, которая разрушила средневековую Европу более 4000 лет спустя, убив до половины населения региона в течение семи лет. Но ему не хватает нескольких ключевых генов - в частности, черт, которые помогли ему распространиться.

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По словам Бена Краузе-Киоры, профессора анализа древней ДНК в Кильском университете в Германии, в отличие от своих микробных потомков, чума, поразившая древнего охотника, была медленно распространяющейся болезнью и не очень передаваемой.

"В нем отсутствовали гены, которые обеспечивали передачу вируса блохами", - сказал Краузе-Киора, соавтор нового исследования. Во время Черной смерти укусы блох и вшей были основным источником инфекций.

Таким образом, за тысячелетия между кончиной охотника-собирателя и Черной смертью бактерии Y. pestis мутировали таким образом, что они получили возможность переходить между видами с помощью блох.

"Это изменение стало главной движущей силой быстрой и широко распространенной чумы", - сказал Краузе-Киора.

Челюсть охотника-собирателя каменного века. BGAEU

Охотник-собиратель каменного века умер в регионе, который сейчас является Латвией. Рядом с его костями антропологи также раскопали останки другого мужчины, девочки-подростка и новорожденного, но ни один из них не был инфицирован.

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Группа Краузе-Киоры не отправлялась на поиски древних жертв чумы - скорее, они хотели узнать, связаны ли четыре похороненных человека. Но прежде чем завершить запланированный генетический анализ, команда проверила древнюю ДНК, извлеченную из костей и зубов, на наличие следов патогенов. Вот как они нашли бактерии.

Затем исследователи сравнили геном бактерий с другими древними штаммами чумы. В предыдущем исследовании были описаны другие штаммы, которым примерно 5000 лет, но Краузе-Киора сказал, что этот конкретный на пару сотен лет старше. Его команда пришла к выводу, что это самая ранняя из известных версий Y. pestis.

ДНК охотника-собирателя также показала, что в его теле было большое количество бактерий, что говорит о том, что он умер именно от чумы. Согласно исследованию, место его захоронения указывало на то, что другие члены его группы тщательно похоронили его.

"Трудно сказать, умер ли он быстро, - сказал Краузе-Киора, добавив, - по количеству присутствующих бактерий, похоже, он пережил более высокую дозу и прожил дольше".

Чума может принимать три формы. Бубонный - это тип, который опустошил Европу и оставил жертв с опухшими болезненными лимфатическими узлами. Септическая относится к инфекциям, при которых бактерии попадают в кровоток, а кожа пациента становится черной и человек умирает. Между тем, легочная чума может вызвать дыхательную недостаточность.

Причина бубонной чумы, бактерии Yersinia pestis , под микроскопом NIAID

Краузе-Киора считает, что у древнего охотника была септическая чума, что может объяснить, почему ни один другой член его небольшой группы не заболел этой болезнью.

Чума в основном носит зоонозный характер, то есть переходит от животных-хозяев к людям.

Краузе-Киора сказал, что случай охотника-собирателя может показать эпидемиологам, как зоонозные патогены, такие как Эбола, свиной грипп и (скорее всего) новый коронавирус, меняются с течением времени.

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"Нам действительно нужно подумать о том, как эволюция зоонозных явлений может длиться тысячи лет", - сказал он.

В эпоху, когда жил человек каменного века, чума не вызывала массовых вспышек. Y. pestis появлялся здесь и там группами охотников-собирателей, фермеров и кочевников по всей Евразии, но никогда не было события уровня Черной смерти.

"Открытие подтверждает, что ранние штаммы связаны со спорадическими вспышками, которые не распространились далеко", - сказал Краузе-Киора.

По его мнению, средневековые времена изменили то, что люди стали жить более крупными сообществами и ближе друг к другу. Этот сдвиг мог повлиять на эволюцию, которая привела к тому, что чума стала жить среди блох, которые легче кусают людей.

"Это бактерии, адаптирующиеся к плотности населения", - сказал Краузе-Киора.

Напомним, ранее сообщалось, что чума стала причиной вымирания древних людей в Украине.

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