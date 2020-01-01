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Найдено самое хорошо сохранившееся животное ледникового периода

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Пещерный львенок был найден в вечной мерзлоте Сибири и его возраст оценивается примерно в 28000 лет.
Спарта, пещерный львенок, был найден в вечной мерзлоте Сибири
Спарта, пещерный львенок, был найден в вечной мерзлоте Сибири
Love Dalén

Ученые обнаружили в сибирской вечной мерзлоте двух детенышей пещерного льва в исключительно хорошо сохранившейся форме. Несмотря на то, что им десятки тысяч лет, детеныши являются одними из самых полных экземпляров ледникового периода, когда-либо обнаруженных, вплоть до усов, что позволяет внимательно изучить, как они жили и умерли.

Вечная мерзлота отлично подходит для сохранения древней жизни на тысячи лет - в последние годы ученые обнаружили останки волков и их детенышей, ДНК мамонта возрастом в миллион лет и даже сумели разбудить червей и других микроорганизмов от их многотысячелетнего сна.

Но особенно впечатляют новые находки. В 2017 и 2018 годах два детеныша пещерного льва были вытащены из вечной мерзлоты на берегу реки в Сибири с мумифицированными и неповрежденными  мехом, кожей, зубами, мягкими тканями и органами. Они находились на расстоянии 15 м друг от друга и это были самец и самка, которых ученые прозвали Борисом и Спартой.

"Спарта, вероятно, является наиболее хорошо сохранившимся животным ледникового периода из когда-либо найденных, и оно более или менее не повреждено, если не считать немного взъерошенного меха. У нее даже сохранились усы", - говорит Лав Дален, соавтор исследования.

Исследователь Лав Дален изучает одного из детенышей пещерного льва
Исследователь Лав Дален изучает одного из детенышей пещерного льва
Love Dalén

Состояние животных позволило команде взять образцы и определить их возраст с помощью радиоуглеродного датирования, что привело к неожиданному открытию. Пара вообще не была братьями и сестрами, и, несмотря на их близость в пространстве, они не были близки даже во времени. Спарта датируется примерно 28 000 лет назад, а Борису более 43 000 лет.

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Судя по размеру и развитию зубов, оба умерли в возрасте от одного до двух месяцев. Команда считает, что захоронение должно было произойти внезапно для сохранения такого уровня сохранности, предполагая, что они могли быть покрыты оползнем или, возможно, упали в трещину во льду. Их кости были повреждены, но ничто не свидетельствовало о том, что они стали жертвами хищников.

Исследователи говорят, что будущая работа будет включать в себя попытку секвенировать весь геном Спарты, что могло бы раскрыть больше информации о пещерных львах, которые были распространены и успешны на нескольких континентах в течение плейстоцена, прежде чем они вымерли около 14000 лет назад.

Напомним, ранее сообщалось, что ледниковый период стал причиной эволюции.

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Теги: ледниковый период, животные, лев
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