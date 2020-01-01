Найдено самое хорошо сохранившееся животное ледникового периода

Пещерный львенок был найден в вечной мерзлоте Сибири и его возраст оценивается примерно в 28000 лет.

Ученые обнаружили в сибирской вечной мерзлоте двух детенышей пещерного льва в исключительно хорошо сохранившейся форме. Несмотря на то, что им десятки тысяч лет, детеныши являются одними из самых полных экземпляров ледникового периода, когда-либо обнаруженных, вплоть до усов, что позволяет внимательно изучить, как они жили и умерли.

Вечная мерзлота отлично подходит для сохранения древней жизни на тысячи лет - в последние годы ученые обнаружили останки волков и их детенышей, ДНК мамонта возрастом в миллион лет и даже сумели разбудить червей и других микроорганизмов от их многотысячелетнего сна.

Но особенно впечатляют новые находки. В 2017 и 2018 годах два детеныша пещерного льва были вытащены из вечной мерзлоты на берегу реки в Сибири с мумифицированными и неповрежденными мехом, кожей, зубами, мягкими тканями и органами. Они находились на расстоянии 15 м друг от друга и это были самец и самка, которых ученые прозвали Борисом и Спартой.

"Спарта, вероятно, является наиболее хорошо сохранившимся животным ледникового периода из когда-либо найденных, и оно более или менее не повреждено, если не считать немного взъерошенного меха. У нее даже сохранились усы", - говорит Лав Дален, соавтор исследования.

Исследователь Лав Дален изучает одного из детенышей пещерного льва Love Dalén

Состояние животных позволило команде взять образцы и определить их возраст с помощью радиоуглеродного датирования, что привело к неожиданному открытию. Пара вообще не была братьями и сестрами, и, несмотря на их близость в пространстве, они не были близки даже во времени. Спарта датируется примерно 28 000 лет назад, а Борису более 43 000 лет.

Читай также: Таинственная катастрофа убила животных 500 миллионов лет назад

Судя по размеру и развитию зубов, оба умерли в возрасте от одного до двух месяцев. Команда считает, что захоронение должно было произойти внезапно для сохранения такого уровня сохранности, предполагая, что они могли быть покрыты оползнем или, возможно, упали в трещину во льду. Их кости были повреждены, но ничто не свидетельствовало о том, что они стали жертвами хищников.

Исследователи говорят, что будущая работа будет включать в себя попытку секвенировать весь геном Спарты, что могло бы раскрыть больше информации о пещерных львах, которые были распространены и успешны на нескольких континентах в течение плейстоцена, прежде чем они вымерли около 14000 лет назад.

Напомним, ранее сообщалось, что ледниковый период стал причиной эволюции.