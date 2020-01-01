Таинственная катастрофа убила животных 500 миллионов лет назад

Часть найденных существ ранее не были известны науке.

Пятьсот миллионов лет назад анклав древних ракообразных, червей и других ползучих глубинных существ ухаживал за своими новорожденными младенцами, когда случилась катастрофа. Лавина наносов хлынула под гору, в одно мгновение похоронив тысячи существ и их потомков. То, что когда-то было подводным питомником, превратилось в кладбище, а для некоторых из сотен обитавших там видов - место безвременного исчезновения.

Читай также: Найдены останки существ, первыми на планете выползших на сушу

Теперь исследователи, проводящие раскопки недалеко от города Куньмин в Китае, впервые за полвека обнаружили это кладбище кембрийской эры, обнаружив одно из старейших и самых разнообразных ископаемых кладов, когда-либо обнаруженных. Место, названное Haiyan Lagerstätte (от немецкого слова, означающего "место хранения"), содержит более 2800 ископаемых образцов по крайней мере 118 видов, включая предков современных медуз, насекомых, ракообразных, червей, трилобитов и губок.

Согласно исследованию, опубликованному 28 июня в журнале Nature Ecology and Evolution, семнадцать из этих видов являются новыми для науки, и более половины (около 51%) особей - молодые особи, пишут исследователи, в том числе многие личинки с их мягкими телами. ткани на удивление неповрежденными.

"Просто удивительно видеть всех этих молодых особей в летописи окаменелостей", - говорится в заявлении соавтора исследования Жюльена Киммига, менеджера коллекций Музея и художественной галереи Музея наук о Земле и минералах при Университете штата Пенсильвания. "Молодые окаменелости - это то, что мы почти не видим, особенно у беспозвоночных с мягким телом".

Ископаемые останки датируются примерно 518 миллионами лет назад в кембрийский период (от 540 до 490 миллионов лет назад), когда все живое на Земле жило в океанах. (Для сравнения, триасовый период, когда появились динозавры, начался примерно 251 миллион лет назад). На этот раз была эпоха бума и спада биоразнообразия, когда наблюдался взрыв новых видов, которые заложили основу для всех современных групп животных, а также разрушительные события вымирания.

Существа хорошо сохранились XIANFENG YANG

Читай также: Найдена причина Кислородной катастрофы на Земле

По мнению исследователей, Haiyan Lagerstätte может быть микрокосмом истории подъема / спада кембрия. Эта процветающая колония на морском дне имела все необходимое, чтобы привлечь множество разнообразных групп животных, приглашая их поселиться и растить своих детенышей в кажущемся спокойствии (в дополнение к многочисленным молодым особям исследователи также обнаружили на этом участке множество консервированных яиц).

Это место может быть редким, древним примером "палео-питомника", писали исследователи, или местом обитания, созданным только для гнездования и выращивания потомства, где взрослые существа, достигнув определенного уровня развития, плавают в поисках счастья в другом месте. Команда писала, что, возможно, этот район был безопасен от хищников или предлагал обильное питание для растущих младенцев. Или, возможно, область была занята сообществом животных на всех стадиях развития, прежде чем была «захвачена» другой группой, которая въехала и начала массовое размножение , пишет команда в своем исследовании.

В любом случае, когда случилась катастрофа, жизнь в Lagerstätte явно процветала. Исследователи предположили, что неясно, что именно вызвало массовую смерть - возможно, шторм, который поднял отложения в море, или внезапное снижение доступности кислорода. Но как бы то ни было, катастрофа оставила жителей района исключительно хорошо сохранившимися. Фактически, некоторые образцы находятся в такой хорошей форме, что содержат структуры, которые исследователи никогда раньше не видели.

Читай также: Найдено древнейшее изображение животного

"На сайте сохранились детали, такие как трехмерные глаза, особенности, которые никогда раньше не наблюдались, особенно в таких ранних месторождениях", - заявила в заявлении соавтор исследования Сара Киммиг, доцент Института исследований Земли и экологических систем Пенсильванского университета.

Используя компьютерную томографию, ученые смогут создать трехмерные модели этих структур, чтобы лучше понять странных и разнообразных существ. По словам команды, с таким количеством личинок и частично развившихся особей из тех же групп животных, которые сохранились там, это место также расскажет историю развития животных в невероятных подробностях.

Напомним, ранее сообщалось, что ученые доказали существование катастрофы в истории человечества.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.