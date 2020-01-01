NASA увидело судьбу нашей галактики в космической катастрофе

Сразу три галактики сплелись между собой.

Потрясающее изображение с космического телескопа Хаббла трех галактик, разрывающих друг друга, дало астрономам возможность заглянуть в судьбу Млечного Пути.

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Расположенный в 389 световых годах от Земли в созвездии Рыси, Arp 195 представляет собой скопление галактик, состоящее из трех галактик, разрывающих друг друга в трехстороннем гравитационном перетягивании каната. Согласно оценке Европейского космического агентства, астрономы предсказывают, что Млечный Путь постигнет судьба, когда через 4,5 миллиарда лет он столкнется с соседней галактикой Андромеды.

Изображение было получено всего через две недели после пятинедельного перерыва в работе 31-летнего космического телескопа. В июне NASA потеряло контроль над Хабблом из-за проблемы, из-за которой его компьютер с полезной нагрузкой вышел из строя, но теперь он вернулся в строй после перехода на резервное оборудование в июле.

NASA заявляет, что сделало снимок трех "враждующих друг с другом галактических братьев и сестер" спустя долгое время после того, как они оказались в ловушке гравитационного притяжения друг друга. Теперь три галактики вращаются по спирали на все более близких орбитах друг к другу, сталкиваясь и натягивая нити материала по мере того, как они делать.

Теперь, когда галактики вращаются вокруг друг друга по узкой орбите, самая большая из них может использовать свою более мощную гравитацию, чтобы заманить материал в ловушку своих более мелких соперников, создавая полосу из пыли, газа и звезд между ними, которую можно увидеть на изображении.

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В конце концов галактики сольются в одну. Несмотря на то, как это звучит апокалиптически, между звездами внутри галактик так много места, что звезды вряд ли столкнутся друг с другом. Фактически, добавление дополнительного материала в результате слияния должно увеличить количество звезд, рожденных в недавно объединенной галактике.

Та же участь ожидает наш галактический дом, Млечный Путь, когда он наконец сольется с Андромедой - сравнительно немного звезд столкнется, и наша Солнечная система, вероятно, выживет в значительной степени невредимой, хотя ее можно перебросить по другому пути вокруг центра новой галактики.

Будущее слияние Млечного Пути и Андромеды не будет первым столкновением нашей галактики с другой. Считается, что Млечный Путь поглотил по крайней мере дюжину галактик за последние 12 миллиардов лет - включая одно столкновение, названное слиянием Гайи, - добавив украденные звезды к постоянно растущему галактическому супу.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы наблюдали битву галактик.