Внутри галактики нашли еще одну галактику

Объект Хога оказался редкой кольцевой галактикой.

Посмотрите внимательно на созвездие Змеи, скользящее по северному небу, и вы можете увидеть галактику внутри галактики. Этот космический турдакен известен как объект Хога и он озадачил звездных наблюдателей с тех пор, как астроном Артур Хог открыл его в 1950 году.

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Рассматриваемый объект мы видим редкую кольцевую галактику, имеющую в поперечнике около 100 000 световых лет (немного больше Млечного пути ) и расположенная в 600 миллионов световых лет от Земли. На недавнем изображении странного объекта, полученного космическим телескопом Хаббл и обработанного геофизиком Бенуа Бланко, яркое кольцо из миллиардов голубых звезд образует идеальный круг вокруг гораздо меньшей и плотной сферы из красноватых звезд. В темном промежутке между двумя звездными дисками расположилась другая кольцевая галактика - намного, намного дальше от нас - выглядывает, будто желает поздороваться.

Что здесь происходит и что разорвало объект Хога надвое? Астрономы все еще не уверены; на кольцевые галактики приходится менее 0,1% всех известных галактик и поэтому они не самые простые объекты для изучения. Сам Хог предположил, что своеобразное образование колец в галактике было просто оптической иллюзией, вызванной гравитационным линзированием. Более поздние исследования с лучшими телескопами опровергли эту идею.

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Другая популярная гипотеза предполагает, что когда-то объект Хога был более распространенной галактикой в ​​форме диска, но древнее столкновение с соседней галактикой разорвало дыру в центре диска и навсегда исказило его гравитационное притяжение. Если такое столкновение произошло за последние 3 миллиарда лет, то астрономы, просматривающие радиотелескопы, могли бы увидеть некоторые последствия от этого. Таких доказательств найдено не было.

Если в центре объекта Хога произошел космический сбой, это должно было произойти так давно, что все свидетельства давно уже были сметены. Имея лишь несколько других известных кольцевых галактик, доступных для изучения (ни одна из которых не демонстрирует совершенно симметричные характеристики, обнаруженные в этой), объект Хога остается загадкой, загаданной в загадке внутри загадки - вы знаете, как турдакен.

Напомним. ранее сообщалось. что астрономы нашли около 20 загадочных сигналов из космоса.