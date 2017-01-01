Открыта древнейшая галактика

Ученые нашли следы огромной галактики возрастом в 12,5 миллиарда лет.

Формирование и рост галактик в ранней Вселенной до сих пор интригует астрономов. Далекие скопления звезд обнаруживаются не так часто, как молодые, но все они практически однотипны. Ранее ученые предполагали, что через относительно непродолжительное время после Большого взрыва в космическом пространстве могут начать формироваться крупные галактики с активным звездообразованием. Но эти объекты долгое время оставались научным «фольклором», так как астрономам не удавалось найти даже намеки на их существование.

Читай также: Все дисковые галактики оказались точными, как часы

Команда астрономов из Массачусетского университета в Амхерсте смогла впервые наблюдать такой объект. Для этой работы астрономы использовали ALMA — Атакамскую большую решетку миллиметрового диапазона, массив из 66 радиотелескопов, расположенных в горах Чили. В новых наблюдениях с высокой чувствительностью ученые заметили слабый светящийся сгусток.

«Это было очень таинственно, — говорит один из авторов исследования Кристина Уильямс из Университета Аризоны. — Свет, казалось, не был связан ни с одной известной галактикой вообще. Когда я увидела, что эта галактика невидима на любой другой длине волны, я очень обрадовалась, поскольку это означало, что она, вероятно, действительно находится очень далеко и скрыта за облаками пыли».

Читай также: Хаббл заснял столкновение двух галактик

Исследователи подсчитали, что сигнал от этой галактики шел до Земли 12,5 миллиарда лет. Это значит, что мы смотрим на «живое ископаемое»: для нас этот объект сейчас имеет возраст всего на миллиард лет меньше, чем Вселенная. Ученые считают, что наблюдаемое излучение вызвано тепловым свечением частиц пыли, которые эффективно скрывают весь свет, излучаемый звездами внутри галактики–«монстра».

По словам ученых, открытие может решить давний вопрос в астрономии. Некоторые из самых больших галактик в молодой Вселенной, по-видимому, образовались и выросли очень быстро, что не соответствует теоретическим предсказаниям. Еще более загадочно то, что эти зрелые галактики, судя по всему, появились «из ниоткуда», когда Вселенная была сравнительно молодой.

Кроме того, астрономы, похоже, никогда не поймают момент формирования таких объектов. Небольшие галактики были замечены в ранней Вселенной с помощью космического телескопа «Хаббл», но они не растут достаточно быстро. Ранее сообщалось также о других галактиках–«монстрах», но эти наблюдения были слишком редкими для удовлетворительного объяснения происходящего.