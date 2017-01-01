Астрономы наблюдали битву галактик

Галактики находятся в Магеллановом потоке.

Астрономы наблюдали в мельчайших подробностях жестокую “схватку“ между галактическими Давидом и Голиафом – так исследователи окрестили взаимодействие между двумя близлежащими галактиками-спутниками Млечного пути, Большим и Малым Магеллановыми облаками, в результате которого галактики отрывают друг от друга куски материала и направляют их в газовый Магелланов Поток, космическую «реку крови», окружающую нашу галактику Млечный путь.

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Главный автор нового исследования доктор Дугал Маккей (Dougal Mackey) из Австралийского национального университета сказал, что он и его команда создали карту сверхтусклых звезд, расположенных во внешних частях Облаков, используя камеру Dark Energy Camera, установленную на 4-метровом телескопе Blanco, расположенном в Чили, и выяснили, что между облаками на протяжении нескольких миллиардов лет непрерывно продолжается активное взаимодействие.



“Именно такой затяжной бой произошел бы у Давида и Голиафа, если бы этот маленький парень не попал так удачно в великана из своей пращи“, - сказал доктор Маккей.



Доктор Маккей добавил также, что его команда открыла прежде неизвестную крохотную галактику под названием Hydrus I, расположенную в пространстве между двумя Облаками.

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“Эта галактика относится к классу, известному как сверхтусклые карликовые галактики, существование которых было установлено всего лишь примерно 10 лет назад. Они представляют собой карликовые галактики с экстремально низкой яркостью, и в их составе находится большое количество темной материи“, - сказал он.



“Галактика Hydrus I, вероятно, была спутником обоих Облаков или одного из них, и упала на Млечный путь вместе со своими более крупными по размеру компаньонами“, - пояснил ученый.



Исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal.

Напомним, ранее сообщалось, что за год астрономы зафиксировали почти 500 взрывов в ядрах галактик.