Затемнение Бетельгейзе может быть связано с перепадами температуры

Астрономы предложили новое объяснение мигания Бетельгейзе.

Загадочное странное затемнение, наблюдаемое в прошлом году у огромной звезды Бетельгейзе, возможно, связано с гигантскими солнечными пятнами и колебаниями температуры.

Новое исследование предполагает, что “большое темное пятно“ привело к падению температуры поверхности Бетельгейзе, что, в свою очередь, способствовало временному уменьшению светимости красного гиганта или присущей ему яркости.

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Резкое угасание попало в 2020 году в заголовки во всем мире, поскольку нарастали слухи о том, что она может взорваться. Наука все еще неясна, но астрономы обвиняют во всем: от выбросов газовых облаков до пыли и звездных колебаний до того, как Бетельгейзе в конечном итоге взорвется как сверхновая.

В новом исследовании, проведенном Китайской академией наук, изучались молекулы в спектрах - или световой сигнатуре - Бетельгейзе, чтобы попытаться выяснить, что происходит. Для этого они использовали обсерваторию Вэйхай (базирующуюся в университете Шаньдун в Цзинане) четыре раза в 2020 году в период затемнения и восстановления яркости: 31 января, 19 марта, 4 апреля и 6 апреля.

Чтобы оценить температуру звезды, астрономы исследовали молекулы оксида титана и цианида, которые, как правило, легче образуются в более прохладной звездной среде.

“Чем холоднее звезда, тем больше этих молекул может образоваться и выжить в ее атмосфере, а молекулярные линии сильнее в звездном спектре“, - заявила ведущий автор Софья Алексеева в заявлении, опубликованном в четверг (5 августа). “В более горячей атмосфере эти молекулы легко диссоциируют и не выживают“, - добавила Алексеева.

Когда Бетельгейзе была самой тусклой 31 января 2020 года, ее эффективная температура - то есть температура, рассчитанная на основе испускаемого ею излучения - была измерена на уровне 3200 градусов по Цельсию.

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Но как только звезда вернулась к нормальной светимости, измерения показали повышение температуры почти на 5% до 3370 градусов Цельсия.

Учитывая, что до сверхновой Бетельгейзе может быть еще много сотен лет, астрономы заявили в своей исследовательской статье, опубликованной в четверг (5 августа) в журнале Nature Communications, они пришли к выводу, что маловероятно, что вся поверхность временно остыла на такое количество. Скорее всего, это должно было быть солнечное пятно - или, скорее, “звездное пятно“, которое блокировало выход части излучения Бетельгейзе, сказали они.

Звездные пятна, такие как солнечные пятна, которые появляются на Солнце, считаются обычным явлением на красных звездах-гигантах, таких как Бетельгейзе. Пятна возникают как возмущения в потоке магнитного поля звезды к фотосфере или видимой поверхности звезды. Солнечные пятна, как правило, представляют собой большие скопления магнитной активности и могут приводить к вспышкам или выбросам частиц, известных как выбросы корональной массы - источника солнечного ветра в нашей Солнечной системе.

Хотя это исследование температуры было сосредоточено на затемнении Бетельгейзе, команда заявила, что будущие исследования в этой области могут лучше проинформировать наше исследование всех красных гигантов - основного источника тяжелых элементов во Вселенной из-за тенденции звезд взрывать и извергать материал.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы нашли одну из старейших звезд во Вселенной.