Curiosity нашел каменную ящерицу на Марсе

Кусок скалы на Марсе похож на ящерицу.

Марсоход Curiosity недавно увидел эту симпатичную маленькую скалу в кратере Гейла, которую марсоход исследует с 2012 года. Крошечная текстурированная арка имеет высоту всего около 16,5 сантиметров, но ее необычная форма взволновала ученых миссии.

Читай также: Curiosity обнаружил стертые доказательства жизни на Марсе

"Я по-прежнему восхищаюсь текстурами, которые мы видим, особенно преобладанием сантиметровых выпуклостей и комков, выступающих из коренной породы", - написала в блоге об этой особенности планетарный геолог Эбигейл Фрэман из Лаборатории реактивного движения NASA.

Текстурированная арка находится у подножия горы Шарп, пика, который возвышается на 5,5 км над дном кратера Гейла. По словам Фрэман, Curiosity изучает интересную геологию на переходе между слоями, богатыми глиной, и слоями, содержащими сульфаты, в горных породах. Сульфаты могут быть оставлены проточной водой, поэтому изучение этих сульфатсодержащих слоев может помочь узнать больше о влажном прошлом Марса.

Изначально Curiosity был разработан для двухлетней миссии на Марс, но он уже девять лет катается по кратеру Гейла, делая селфи и научные открытия. Недавно ученые, анализирующие данные, отправленные Curiosity, узнали, что глины, которые покрывают кратер Гейла, менее стабильны, чем считалось ранее, а это означает, что доказательства прошлой микробной жизни в этом районе могли быть стерты. Однако рассолы, которые стирали, могли также поддерживать новую жизнь в недрах, поэтому ученые по-прежнему с энтузиазмом относятся к возможности найти марсианские окаменелости, если они существуют.

Читай также: Curiosity ударил по Марсу лазером

Сейчас марсоход направляется дальше на гору Шарп, останавливаясь по пути, чтобы сделать снимки и проанализировать состав горных пород с помощью ChemCam - прибора, который использует лазеры для испарения крошечных кусочков породы, а затем измеряет химические вещества и минералы в этих образцах.

Напомним, ранее сообщалось, что Curiosity раскрыл секрет кратера на Марсе.