Curiosity обнаружил стертые доказательства жизни на Марсе

Это удивительное открытие не снижает вероятность того, что ученые найдут жизнь на Красной планете.

Марсоход Curiosity космического агентства сделал удивительное открытие, исследуя богатые глиной осадочные породы вокруг места посадки в кратере Гейла, бывшем озере, образовавшемся после удара астероида о Красную планету примерно 3,6 миллиарда лет назад.

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Глина - хороший указатель на наличие жизни, потому что она обычно создается, когда каменистые минералы выветриваются и гниют после контакта с водой - ключевым ингредиентом для жизни. Это также отличный материал для хранения окаменелостей микробов.

Но когда Curiosity взяла два образца древнего аргиллита, осадочной породы, содержащей глину, из участков высохшего дна озера, датированных одним и тем же временем и местом (3,5 миллиарда лет назад и всего 400 м друг от друга), исследователи обнаружили, что один участок содержал только половину ожидаемого количества глинистых минералов. Вместо этого этот участок содержал большее количество оксидов железа, соединений, которые придают Марсу красный оттенок.

Команда считает, что виновником этого геологического исчезновения является рассол: сверхсоленая вода, которая просочилась в богатые минералами глинистые слои и дестабилизировала их, смывая их и вытирая пятна как геологической, так и, возможно, даже биологической активности.

"Раньше мы думали, что, когда эти слои глинистых минералов сформировались на дне озера в кратере Гейла, они так и остались, сохраняя момент времени, который они сформировали в течение миллиардов лет", - сказал ведущий автор исследования Том Бристоу, исследователь из Об этом говорится в заявлении исследовательского центра НАСА Эймса в Маунтин-Вью, штат Калифорния . "Но позже рассолы разрушили эти глинистые минералы в некоторых местах - по сути, установив рекорд породы".

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Марсоход завершил свой анализ, просверлив слои марсианской породы, прежде чем использовать свой химико-минералогический инструмент, известный как CheMin, для исследования образцов.

По словам авторов исследования, процесс химического преобразования в отложениях называется диагенезом, и он мог создать новую жизнь под Марсом, даже если стер некоторые свидетельства существования старой жизни на его поверхности. Таким образом, даже несмотря на то, что старые записи о жизни могли быть стерты в рассольных пятнах, химические условия, вызванные притоком соленой воды, могли позволить большему количеству жизни появиться на ее месте, говорят ученые.

"Это отличные места для поиска свидетельств древней жизни и определения пригодности для жизни», - говорится в заявлении соавтора исследования Джон Гротцингер, профессора геологии Калифорнийского технологического института. «Несмотря на то, что диагенез может стереть признаки жизни в первоначальном озере, он создает химические градиенты, необходимые для поддержания жизни под поверхностью, поэтому мы очень рады, что это обнаружили".

Миссия Curiosity на Марс началась девять лет назад, но марсоход продолжил изучение Красной планеты задолго до своего первоначального двухлетнего графика миссии, чтобы установить историческую пригодность Марса для жизни. Сейчас он работает в сотрудничестве с новым марсоходом Perseverance Mars, который приземлился в феврале 2021 года и получил задание собрать образцы горных пород и почвы для возможного возвращения на Землю .

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Исследование, проведенное Curiosity, не только показало, как изменился марсианский климат, но и помогло Perseverance определить, какие образцы почвы нужно собрать, чтобы повысить шансы на обнаружение жизни.

"Мы узнали кое-что очень важное: есть некоторые части марсианских горных пород, которые не так хороши для сохранения свидетельств прошлого и возможной жизни планеты", - соавтор Эшвин Васавада, научный сотрудник проекта Curiosity в NASA Jet Propulsion. Лаборатория в Калифорнии, говорится в сообщении. "К счастью, мы находим их близко друг к другу в Кратере Гейла и можем использовать минералогию, чтобы определить, что есть что".

Напомним, ранее сообщалось, что Curiosity мог занести земные бактерии на Марс.