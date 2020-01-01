Мачу-Пикчу построили раньше, чем предполагалось
Цитадель инков на вершине горы Мачу-Пикчу на юге Перу была построена и заселена на десятилетия раньше, чем считалось ранее, согласно новым радиоуглеродным датам человеческих останков, обнаруженных на месте археологических раскопок.
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Открытие того, что Мачу-Пикчу был населен в 1420 году - а, возможно, и намного раньше - имеет значение для того, как рано Империя инков пришла к власти.
"Мачу-Пикчу - один из самых известных археологических памятников в мире, но до сих пор оценки его древности и продолжительности оккупации основывались на противоречивых исторических отчетах, написанных испанцами в период после испанского завоевания», - ведущий автор исследования Ричард Бургер, говорится в заявлении археолога и антрополога из Йельского университета в Коннектикуте.
Эти исторические отчеты предполагают, что Мачу-Пикчу был построен между 1440 и 1450 годами.
Но в новом исследовании Бургер и его соавторы обнаружили, что человеческие останки, обнаруженные на этом месте, показывают, что Мачу-Пикчу был заселен более чем на 20 лет раньше, чем ожидалось.
Мачу-Пикчу расположен высоко в Андах, на высоте почти 2430 метров на горном хребте Восточные Кордильеры в Перу.
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Он был заброшен в 1530-х годах после испанского вторжения и позже стал широко известен на западе как "Затерянный город инков", хотя его местонахождение никогда не было неизвестно местным жителям. Хирам Бингхэм из Йельского университета возглавил экспедиции на это место в 1911 и 1912 годах, и в последующие десятилетия он стал всемирно известным как символ цивилизации инков.
Археологи считают, что Мачу-Пикчу был построен как поместье для императора Пачакути, потомственного правителя, родившегося в Куско, столице инков на юго-востоке Перу. Согласно хронологии, основанной на испанских документах, написанных после завоевания, культовая цитадель была построена примерно в 1438 году, после того, как Пачакути пришел к власти и начал расширять империю на близлежащие регионы.
Чтобы определить, когда именно был построен Мачу-Пикчу, Бургер и его коллеги исследовали останки 26 человек - предположительно слуг - которые экспедиции Бингема обнаружили на трех кладбищах в Мачу-Пикчу.
Новый анализ измерял соотношение определенных версий или изотопов углерода в костях, используя чувствительный метод, известный как ускорительная масс-спектрометрия (AMS). Поскольку радиоактивный изотоп углерода-14 распадается с определенной скоростью и перестает накапливаться после смерти живых существ, количество этого изотопа может показать, сколько лет органическим материалам.
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Бургер объяснил, что AMS особенно полезен для датировки костей скелетов, где осталось лишь небольшое количество органического материала.
Результаты показывают, что Мачу-Пикчу был оккупирован по крайней мере с 1420 по 1530 годы - на десятилетия раньше, чем считалось ранее. Это, в свою очередь, предполагает, что Пачакути пришел к власти и начал покорять соседние регионы еще до этого, пишут исследователи.
Предыдущие оценки возраста Мачу-Пикчу были получены из исторических записей, собранных после испанского завоевания в 16 веке испанскими правителями региона, и новые открытия ставят под сомнение надежность использования исторических записей колониальных сил, пишут исследователи.
"Современные радиоуглеродные методы обеспечивают лучшую основу для понимания хронологии инков, чем противоречивые исторические записи", - сказал Бургер Antiquity.
До усовершенствований в области радиоуглеродного датирования, таких как AMS, "у нас было мало надежды на уточнение хронологии Империи инков, потому что это было очень недолговечное явление с археологической точки зрения", - сказал он. "Радиоуглеродные данные, полученные в результате более ранних исследований, не имели разрешения, которое позволяло бы нам точно настраивать вещи так, как мы можем сейчас".
Напомним, ранее сообщалось, что генетики разгадали тайну цивилизации инков.
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