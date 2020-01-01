Интересный факт дня: Доверие к науке приводит к ложным убеждениям

Поклонники науки не застрахованы от чепухи. К счастью, напоминания о том, что наука ценит критический взгляд, могут иметь большое значение, когда дело доходит до отделения надежных доказательств от дезинформации.

Мы склонны доверять ученым, даже если они мелют чушь pixabay

Исследование, проведенное учеными из Университета Иллинойса, Урбана-Шампейн и Университета Пенсильвании в США, показало, как широкое доверие к информации, которая звучит как научная, может сделать псевдонауку более привлекательной.

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В четырех экспериментах, проведенных в Интернете с участием от 382 до 605 добровольцев, сравнивались ответы на два вымышленных аккаунта, в одном из которых утверждалось, что генно-модифицированные организмы обладают раком, а в другом - вирусным биологическим оружием.

Эксперименты варьировали в изображении каждой истории, представляя их на научном языке или используя непрофессиональные термины. При анализе неудивительно, что участники, которые признались, что доверяют науке, с большей вероятностью испытали влияние более научно обоснованных отчетов.

По иронии судьбы, опираясь только на эти результаты, он прилагает усилия для укрепления доверия к науке, когда дело доходит до развенчания мифов о заговоре и псевдонауки.

Последний эксперимент вселяет в нас некоторую надежду. Участникам напомнили, что им следует "думать самостоятельно и не доверять слепо тому, что им рассказывают средства массовой информации или другие источники", дважды подумав над своими ответами, они с меньшей вероятностью отнесутся к историям положительно.

Тем не менее, по мере того как надежные доказательства изо всех сил пытаются выделиться в бурлящем море дезинформации, растет потребность в точном определении того, что способствует эффективному общению с общественностью.

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"Нам нужны люди, которые также могут критически относиться к информации", - говорит Долорес Альбаррасин, социальный психолог из Пенсильванского и Иллинойского университетов, Урбана-Шампейн.

"Критическое мышление может сделать вас менее легковерным и снизить вероятность того, что вы верите в теории заговора".

После столетий постоянных улучшений в медицине и технологиях, демонстрирующих ценность науки, большинство людей склонны связывать научные усилия в основном с положительными результатами.

В целом, большинство из нас склонно думать, что наука - это хорошо, даже если наше суждение о том, кому доверять, несколько сложно.

В основе проблемы лежит человеческий мозг, который легко отвлечь, сформированный миллионами лет эволюции. Имея больше места для внимания, наш мозг должен быть экономным, когда дело доходит до определения видов информации, которые, скорее всего, принесут нам пользу.

К сожалению, человеческое мышление сформировалось не столько из-за необходимости вычислять основы природы, сколько из-за того, как работать с другим человеческим мозгом. Наши когнитивные инструменты адаптированы для поиска ярлыков, называемых эвристикой, на основе языка, мимики и даже моды, чтобы быстро определить, кто на нашей стороне, а кто нет.

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Напоминание о необходимости оставаться критичным может тормозить чрезмерную зависимость от эвристического мышления, давая нашему мозгу возможность искать дополнительную информацию для построения убеждений.

Хотя в исследовании подчеркивается необходимость развития науки рука об руку с ценностью критического мышления, оно не описывает панацею от дезинформации.

Немногие из нас могут найти время, необходимое для построения убеждений с нуля; В конце концов, практически все мы полагаемся на то, что доверяем другим людям, которые считают себя хорошо информированными, преднамеренно обманывая их или просто потому, что они тоже поставили не на ту лошадь.

"Люди подвержены обману с помощью атрибутов науки", - говорит Альбаррасин.

"Это обман, но он притворяется научным. Так что людей, которых учат доверять науке и которые обычно доверяют науке, тоже можно обмануть".

Напомним, ранее мы узнали, что комнатные растения не улучшают воздух в помещении.