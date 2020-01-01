Секреты здорового старения найдены в кишечных бактериях

Микробиом, оказывается, может влиять на долголетие.

Взаимосвязь между продолжительностью жизни и бактериями, живущими в нашем кишечнике, в настоящее время, возможно, является одним из странных уголков научных исследований. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, посвященное микробиомам долгожителей, предлагает ключ к разгадке того, как кишечные бактерии могут способствовать здоровому старению.

Читай также: Ученые разработали систему упражнений для долголетия

В ходе исследования были изучены образцы фекалий 160 долгожителей в Японии. Средний возраст когорты составлял 107 лет, и большинство из них не страдали хроническими заболеваниями, такими как рак или диабет. Результаты сравнивали с когортой пожилых людей в возрасте от 80 до 50 лет и молодых людей в возрасте от 20 до 50 лет.

В целом, исследователи обнаружили ряд видов бактерий, особенно обогащенных в группе долгожителей по сравнению с двумя контрольными. Известно, что бактерии, обнаруженные в более высоких концентрациях у долгожителей, играют важную роль в производстве вторичных желчных кислот.

Желчные кислоты являются жизненно важными элементами для эффективного пищеварения и обмена веществ. Первичные желчные кислоты синтезируются в печени, а вторичные желчные кислоты вырабатываются бактериями в нашем кишечнике.

Основным выводом этого нового исследования является гипотеза о том, что эти долгожители потенциально остаются относительно здоровыми до глубокой старости, поддерживая разнообразный микробиом, модулируемый большими объемами этих вторичных желчных кислот. Особое внимание в исследовании уделялось одной вторичной желчной кислоте, называемой isoalloLCA.

Читай также: Секрет мужского долголетия скрывают штаны

Уникальная когорта, международное сотрудничество, вычислительный анализ и экспериментальная микробиология - все это позволило сделать открытие, что микробиом кишечника является ключом к здоровому старению.

Исследователи провели исследования на мышах и обнаружили, что прямое кормление животных isoalloLCA подавляет рост ряда патогенных видов кишечных бактерий, которые, как известно, играют роль в воспалении. Это указывает на то, что isoalloLCA и другие вторичные желчные кислоты могут играть ключевую роль в поддержании здорового равновесия популяций кишечных бактерий.

"Экологическое взаимодействие между хозяином и различными процессами в бактериях действительно предполагает потенциал этих кишечных клопов для поддержания здоровья", - говорит Дамиан Плихта, соавтор нового исследования.

Выводы, вытекающие из других исследований микробиома столетнего возраста, показывают, что здоровое старение может быть связано с определенными профилями кишечных бактерий. Ким Барретт, исследователь из Калифорнийского университета в Сан-Диего, который не работал над этим новым исследованием, говорит, что это первые дни для такого рода исследований, и исследования все еще выявляют только корреляции, но эти новые результаты, безусловно, предлагают правдоподобный причинный механизм, заслуживающий дальнейшего изучения.

Читай также: Найден механизм продления жизни

"… Желчные кислоты появляются как новый класс энтерогормонов, выходящий за рамки их классической роли в переваривании и всасывании жиров", - отмечает Барретт. "Безусловно, можно предположить, что манипулирование концентрациями определенных желчных кислот, будь то микробиологическое воздействие или их непосредственное введение, может принести пользу для здоровья".

Поскольку было обнаружено, что одна из вторичных желчных кислот, обнаруженных в исследовании, подавляет рост определенного типа устойчивых к антибиотикам бактерий, одним из наиболее непосредственных результатов этого исследования являются дальнейшие исследования того, как можно манипулировать желчными кислотами для лечения связанных с ними антибиотиков - устойчивые бактериальные заболевания. Рамник Ксавьер, соавтор исследования, говорит, что эта предварительная работа также предлагает другим исследователям отправную точку для исследования конкретных молекул, способствующих здоровому старению.

"Уникальная когорта, международное сотрудничество, вычислительный анализ и экспериментальная микробиология - все это позволило сделать открытие, что микробиом кишечника является ключом к здоровому старению", - говорит Ксавьер. "Наша совместная работа показывает, что будущие исследования микробных ферментов и метаболитов потенциально могут помочь нам определить отправные точки для лечения".

Напомним, ранее сообщалось, что в кишечнике человека обнаружили массовое вымирание.