В пещере найдены останки гигантской летучей мыши-вампира

Подтверждено, что челюсть летучей мыши, которая жила 100 000 лет назад, принадлежит вымершему виду гигантской летучей мыши-вампира.

Открытие челюстной кости вида Desmodus draculae, найденной в пещере в Аргентине, помогает заполнить огромные пробелы в истории этих удивительных животных и может дать некоторые подсказки относительно того, почему эти летучие мыши в конечном итоге вымерли.

Летучие мыши сегодня чрезвычайно разнообразны. Они составляют примерно 20 процентов всех известных видов млекопитающих, что на самом деле довольно значительный кусок после того, как они появились около 50 миллионов лет назад .

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Таким образом, вы можете подумать, что летопись окаменелостей заполнена летучими мышами и что при составлении диаграммы их эволюционной истории и диверсификации будет много данных, на которые можно опираться.

Вы ошиблись. Летопись окаменелостей летучих мышей, как известно, бедна и неоднородна. Это означает, что каждое открытие ценно, особенно когда речь идет о летучих мышах-вампирах.

"Это единственное семейство летучих мышей в мире, [которое] вызывает любопытство из-за легенд о Трансильвании и ее жутком графе Дракуле", - сказал палеонтолог Мариано Магнуссен из палеонтологической лаборатории Музея естественных наук Мирамар в Аргентине.

"Но на самом деле это мирные животные, которые питаются кровью животных, а иногда и людей, в течение нескольких минут, не вызывая дискомфорта ... Плохо только то, что они могут передавать бешенство или другие заболевания, если они инфицированы. Конечно, их доисторические представители вели подобное поведение".

Сегодня только три из примерно 1400 известных видов летучих мышей являются летучими мышами-вампирами или Desmodontinae - теми, которые живут исключительно на крови других существ, известных как гематофаги.

Все три встречаются только в Центральной и Южной Америке: обыкновенная летучая мышь-вампир ( Desmodus rotundus ), волосатая летучая мышь-вампир ( Diphylla ecaudata ) и белокрылая летучая мышь-вампир ( Diaemus youngi ).

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Эти три вида кажутся очень близкими, что говорит о том, что гематофагия развивалась у летучих мышей только один раз и что все виды летучих мышей-вампиров - существующие и вымершие - все расходились от общего предка.

Окаменелости вымерших видов летучих мышей-вампиров могут помочь нам понять, почему современные виды выжили. И новое открытие D. draculae имеет большое значение для маленькой кости.

Мы знаем о существовании D. draculae с момента его первого формального описания в 1988 году, хотя мы не знаем о нем гораздо больше. Он жил во время плейстоцена в Центральной и Южной Америке, вплоть до сравнительно недавнего времени: были обнаружены некоторые останки, которые появились достаточно недавно, чтобы не окаменеть, что позволяет предположить, что он, возможно, вымер всего несколько сотен лет назад.

Челюсть D. draculae Museo de Miramar

Кроме того, это была самая большая летучая мышь-вампир из когда-либо существовавших - она ​​была примерно на 30 процентов больше, чем ее ближайший из ныне живущих родственников, обыкновенная летучая мышь-вампир, с размахом крыльев примерно 50 сантиметров.

Челюстная кость, безусловно, особенная. Она была извлечена из отложений эпохи плейстоцена в пещере недалеко от города Мирамар в Буэнос-Айресе. Это важно, потому что во время жизни летучей мыши пещера была норой гигантского ленивца, вероятно, из семейства Mylodontidae.

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Это могло быть важным ключом к разгадке того, как жили летучие мыши. Некоторые исследователи считают, что D. draculae питалась грызунами или оленями, но другие подозревают, что его добычей была мегафауна. Обнаружение останков летучей мыши, так тесно связанных со средой обитания Mylodontidae, может означать, что последнее верно.

Если так, это согласуется с теориями о том, что количество летучих мышей сократилось после исчезновения мегафауны около 10 000 лет назад - хотя, имея всего один экземпляр, невозможно сделать окончательное решение.

Наконец, окаменелость может кое-что рассказать о древнем климате региона. Обычная летучая мышь-вампир живет примерно в 400 километрах к северу от того места, где были обнаружены останки. Это говорит о том, говорят исследователи, что климат места окаменелости 100 000 лет назад отличался от того, на что он похож сегодня.

В свою очередь, это говорит о том, что сокращение и возможное исчезновение D. draculae, вероятно, было связано с множеством факторов - не только из-за отсутствия добычи, но и из-за все более неблагоприятного климата.

Напомним, ранее сообщалось, что вампиры перестали чувствовать горькое в ходе эволюции.