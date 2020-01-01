Над США взорвался метеорит

Сотни людей стали свидетелями вспышки.

В воскресенье вечером по Северному Техасу пролетел огненный шар, что привело к сообщениям от нескольких сотен очевидцев.

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Небесная драма произошла около 21:00 по местному времени в воскресенье (25 июля), сообщает CBS Даллас-Форт-Уэрт. Некоммерческая организация American Meteor Society (AMS) с тех пор записала 213 сообщений об огненном шаре , включая три видео. Свидетели были в основном на северо-востоке Техаса, но некоторые сообщили, что видели огненный шар над Оклахомой, Миссури, Арканзасом и Луизианой.

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На видеозаписи этого огненного шара виден большой объект, проносящийся по небу в течение нескольких секунд. По оценкам большинства людей, которые видели огненный шар, он длился от 3 до 4 секунд. Около 14 человек, видевших объект, сказали, что он издал звук, летя по небу.

Повсеместное распространение камер дверных звонков, сотовых телефонов и видеорегистраторов означает, что многие огненные шары теперь фиксируются на видео, например, тот, который осветил небо над Теннесси прошлым летом. Огненному шару, упавшему над Техасом, всего за несколько часов предшествовал взрыв большого метеора над Норвегией.