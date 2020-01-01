Над Норвегией взорвался метеорит и упал где-то в лесу

Метеор сотряс воздух и создал звуковой удар, пролетев над Осло.

Началась охота за фрагментами "необычно большого метеора", осветившего небо над Норвегией 25 июля. Метеор разбудил ошеломленных жителей столицы страны Осло звуком большого взрыва.

На кадрах виден огненный шар от метеора, проносящийся по небу в виде следа ярких вспышек около часа ночи по местному времени в воскресенье утром, прежде чем он упал где-то в лесу недалеко от Осло.

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Взрыв метеора напугал многих жителей, что привело к звонкам в норвежские службы экстренной помощи, хотя, как сообщила норвежская полиция, пока нет сообщений о травмах или повреждениях.

Норвежская метеорная сеть (NMN), группа, которая отслеживает метеоритную активность в стране, проанализировала видеозаписи траектории внепланетного посетителя, чтобы определить место его падения, которое, по мнению группы, находится где-то в лесу Финнемарка, расположенном в 60 км от Осло.

"Мы с женой услышали громкий грохот и увидели две мощные вспышки света", - сказал норвежской газете Verdens Gang Мортен Билет, коллекционер метеоритов и член NMN. "Это определенно большой метеор, упавший над восточной Норвегией".

По данным NMN, метеор двигался со скоростью 72000 км в час и освещал небо на пять-шесть секунд. Группа сообщила, что волна давления метеора также вызвала сильный порыв ветра.

Билет сообщил информационному агентству Reuters, что метеор был отклонен к Земле, когда он попал в пояс астероидов нашей Солнечной системы во время путешествия между Марсом и Юпитером, но дальнейшие подробности о прибытии из потустороннего мира остаются неуловимыми.

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"С объектом такого размера практически невозможно получить обзор абсолютно всего", - сказал Билет. "Было бы легче, если бы курс был более крутым. Мы пока не знаем, был ли это камень или железный метеорит. По опыту, это скорее камень, но мы пока не можем делать выводы". Каменные метеориты, как правило, образовывались на поверхности или коре планеты или большого астероида, в то время как железные метеориты происходят из ядра планеты или астероида.

В воскресенье утром и после полудня NMN провел поиск фрагментов метеора. Группа подозревает, что, учитывая труднодоступное место где-то посреди леса, на обнаружение любых фрагментов метеорита может уйти до 10 лет.

Напомним, самый мощный взрыв метеорита в новейшей истории произошел недалеко от Челябинска в 2013 году. Когда метеор попал в атмосферу, он произвел взрыв, примерно эквивалентный 400-500 килотоннам в тротиловом эквиваленте, или в 26-33 раза больше энергии, выпущенной бомбой Хиросимы. Огненные шары обрушились на Челябинск и его окрестности, повредив здания, разбив окна и ранив около 1200 человек.