Над Турцией взорвался метеорит

Падение и взрыв метеорита засняли на видео.

27 мая около 22 часов над территорией Турции взорвался болид.

Читай также: В небе возле Нью-Йорка взорвался метеорит размером с холодильник

Падение болида запечатлели камеры наблюдения, а также многочисленные свидетели падения.

Предполагаемый метеорит был замечен в нескольких провинциях на севере Турции в среду вечером. Полиция в черноморской провинции Трабзон подтвердила был замечен “шар света“.

Между тем, социальные сети заполонили видео с падающим с неба светящимся шаром.

Говорят, что он был виден в нескольких провинциях, включая Артвин, Эрзурум, Сивас, Тунсел и Ардахан.

Напомним, ранее сообщалось, что в США упавший метеорит вызвал небольшое землетрясение.