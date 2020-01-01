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Над Турцией взорвался метеорит

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Падение и взрыв метеорита засняли на видео.
Метеорит взорвался при падении
Метеорит взорвался при падении
скриншот видео

27 мая около 22 часов над территорией Турции взорвался болид.

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Падение болида запечатлели камеры наблюдения, а также многочисленные свидетели падения.

Предполагаемый метеорит был замечен в нескольких провинциях на севере Турции в среду вечером. Полиция в черноморской провинции Трабзон подтвердила был замечен “шар света“.

Между тем, социальные сети заполонили видео с падающим с неба светящимся шаром.

Говорят, что он был виден в нескольких провинциях, включая Артвин, Эрзурум, Сивас, Тунсел и Ардахан.

Напомним, ранее сообщалось, что в США упавший метеорит вызвал небольшое землетрясение.

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Теги: метеорит, болид, видео
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