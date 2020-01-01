Над Турцией взорвался метеорит
27 мая около 22 часов над территорией Турции взорвался болид.
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Падение болида запечатлели камеры наблюдения, а также многочисленные свидетели падения.
Предполагаемый метеорит был замечен в нескольких провинциях на севере Турции в среду вечером. Полиция в черноморской провинции Трабзон подтвердила был замечен “шар света“.
Между тем, социальные сети заполонили видео с падающим с неба светящимся шаром.
Говорят, что он был виден в нескольких провинциях, включая Артвин, Эрзурум, Сивас, Тунсел и Ардахан.
Напомним, ранее сообщалось, что в США упавший метеорит вызвал небольшое землетрясение.
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