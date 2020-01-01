Падающий яркий метеор видели в 12 штатах США и Канаде

Жители сразу 12 штатов могли наблюдать падение метеора.

В воскресенье, 7 июня, в 21:42 по местному времени (03:42 8 июня по Киеву), метеор осветил ночное небо над Теннесси и соседними штатами. Есть данные о 120 случаях наблюдения огненного шара в 12 различных штатах и ​​Канаде.

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Огненный шар пролетел над южным Огайо, согласно наземному треку Американского метеорного общества. По данным AMS, он был виден в течение 3,5 секунд с юга до Южной Каролины и до севера Онтарио, Канада.

В одном из свидетельских видео показан огненный шар из Ноксвилла, штат Теннесси, когда метеор вспыхивает ослепительной полосой и исчезает через несколько секунд.

Видео, которое длится около 2 секунд, было снято свидетелем Остином Р. из движущегося транспортного средства.

В настоящее время мы находимся между основными метеорными ливнями, когда метеорі Эта-Акваридов уже позади, а августовский поток Персеидов - еще впереди. Но есть все еще некоторая общая активность метеоритного дождя, который можно наблюдать, по текущим метеорологическим прогнозам, с 6 по 12 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что жителей Лондона испугал яркий метеор.