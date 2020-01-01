Телескоп обнаружил самый короткий гамма-всплеск из когда-либо виденных

Космический гамма-телескоп обнаружил самый короткий гамма-всплеск.

NASA объявило, что 26 августа прошлого года космический гамма-телескоп Ферми обнаружил высокоэнергетический импульс излучения, который движется к Земле почти половину возраста Вселенной. Обнаруженный импульс был чрезвычайно кратковременным, всего около секунды, но за время своего недолгого существования он установил рекорды. Импульс излучения высокой энергии был самым коротким из когда-либо обнаруженных гамма-всплесков (GRB).

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GRB вызван смертью массивной звезды, и это самые мощные события во Вселенной. Они настолько мощны, что их можно обнаружить на расстоянии в миллиарды световых лет и классифицировать как длинные или короткие в зависимости от того, длится ли событие больше или меньше двух секунд. Длинные всплески наблюдаются при гибели массивных звезд, а короткие всплески связаны с другим сценарием. Исследователи говорят, что они уже знали, что некоторые гамма-всплески массивных звезд могут регистрироваться как короткие гамма-всплески, но они полагали, что это связано с ограничениями инструментов.

Однако рассматриваемая вспышка, названная GRB 200826A, была особенной, потому что, хотя это был определенный кратковременный гамма-всплеск, у нее были другие свойства, указывающие на ее происхождение от коллапсирующей звезды. Ученые, участвовавшие в исследовании, говорят, что теперь они знают, что умирающие звезды тоже могут производить короткие всплески. GRB 200826A был предметом двух исследовательских работ. Первый исследует данные гамма-излучения, а второй описывает затухающее многоволновое послесвечение гамма-всплеска и возникающий свет от последовавшего взрыва сверхновой.

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Исследователи полагают, что это событие было, по сути, "провалом", которого почти не произошло вовсе. Однако, несмотря на свою короткую продолжительность, вспышка излучала в 14 миллионов раз больше энергии, чем вся галактика Млечный Путь за то же время. Это означает, что это был один из самых энергичных короткоживущих гамма-всплесков, когда-либо зарегистрированных. Его выброс энергии длился всего 0,65 секунды, но к тому времени, когда он прошел через расширяющуюся Вселенную и достиг Земли, он растянулся примерно до одной секунды.

Напомним, ранее сообщалось, что астрономы увидели самую древнюю космическую вспышку.